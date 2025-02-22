В «Сочи» прокомментировали покупку Мелешина у «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал покупку у «Спартака» нападающего Павла Мелешина.

Клуб Первой лиги активировал опцию выкупа, предусмотренную арендным соглашением.

20-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».

У Павла в сезоне Первой лиги 10 матчей, 7 голов.

«Павел зарекомендовал себя хорошо, поговорили, было принято решение руководством, тренерским штабом и самим игроком о полноценном трансфере. У него есть все качества для роста, многое зависит от него. Ему комфортно в команде, я думаю, что нужно продолжать забивать.

Самое главное, что он забивает мячи. Дай бог, чтобы было без травм. Парень мотивирован, настоящий профессионал, дисциплинирован, он уже сейчас является хорошим нападающим, есть всe, чтобы выйти на уровень выше», – сказал Рубашко.