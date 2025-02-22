Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

В «Сочи» прокомментировали покупку Мелешина у «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал покупку у «Спартака» нападающего Павла Мелешина.

  • Клуб Первой лиги активировал опцию выкупа, предусмотренную арендным соглашением.
  • 20-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».
  • У Павла в сезоне Первой лиги 10 матчей, 7 голов.

«Павел зарекомендовал себя хорошо, поговорили, было принято решение руководством, тренерским штабом и самим игроком о полноценном трансфере. У него есть все качества для роста, многое зависит от него. Ему комфортно в команде, я думаю, что нужно продолжать забивать.

Самое главное, что он забивает мячи. Дай бог, чтобы было без травм. Парень мотивирован, настоящий профессионал, дисциплинирован, он уже сейчас является хорошим нападающим, есть всe, чтобы выйти на уровень выше», – сказал Рубашко.

Новости по теме
Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао 10
Мелешин тепло поблагодарил «Спартак» после ухода из клуба: «Навсегда красно-белый» 4
«Сочи» купил форварда «Спартака» 15
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:28
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 