Бывший спартаковец Мелешин получил тяжелую травму в «Сочи»

«Сочи» сообщил о травме нападающего Павла Мелешина.
«Травма, полученная Павлом Мелешиным в игре с «Аланией», к сожалению, оказалась более чем серьезной – разрыв передней крестообразной связки.
Теперь нашему бомбардиру предстоит операция на коленном суставе и длительное восстановление.
Все мы желаем Паше оставаться сильным духом и помнить, что в это непростое время мы все рядом с ним!» – написали сочинцы.
- «Сочи» выкупил 21-летнего Мелешина у «Спартака» зимой за 270 тысяч евро.
- В 18 матчах сезона Первой лиги у Павла 11 голов, ассист.
- «Сочи» идет на 5-м месте.
Источник: телеграм-канал «Сочи»