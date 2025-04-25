Бывший спартаковец Мелешин получил тяжелую травму в «Сочи»

«Сочи» сообщил о травме нападающего Павла Мелешина.

«Травма, полученная Павлом Мелешиным в игре с «Аланией», к сожалению, оказалась более чем серьезной – разрыв передней крестообразной связки.

Теперь нашему бомбардиру предстоит операция на коленном суставе и длительное восстановление.

Все мы желаем Паше оставаться сильным духом и помнить, что в это непростое время мы все рядом с ним!» – написали сочинцы.