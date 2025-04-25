Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Бывший спартаковец Мелешин получил тяжелую травму в «Сочи»

Бывший спартаковец Мелешин получил тяжелую травму в «Сочи»

Сегодня, 00:52

«Сочи» сообщил о травме нападающего Павла Мелешина.

«Травма, полученная Павлом Мелешиным в игре с «Аланией», к сожалению, оказалась более чем серьезной – разрыв передней крестообразной связки.

Теперь нашему бомбардиру предстоит операция на коленном суставе и длительное восстановление.

Все мы желаем Паше оставаться сильным духом и помнить, что в это непростое время мы все рядом с ним!» – написали сочинцы.

  • «Сочи» выкупил 21-летнего Мелешина у «Спартака» зимой за 270 тысяч евро.
  • В 18 матчах сезона Первой лиги у Павла 11 голов, ассист.
  • «Сочи» идет на 5-м месте.

Еще по теме:
В «Сочи» прокомментировали покупку Мелешина у «Спартака» 1
Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао 9
Мелешин тепло поблагодарил «Спартак» после ухода из клуба: «Навсегда красно-белый» 2
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Мелешин Павел
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Химки» закроют, Хлусевич предложен «Динамо», уход Варди из «Лестера», Моуринью может возглавить сборную и другие новости
01:25
Радимов рассказал, каким будет матч «Динамо» – «Зенит»
00:41
В «Урале» назвали главную фишку Шатова: «В России растет большой тренер»
00:32
3
Анчелотти составил список из четырех игроков, которых «Реал» должен купить летом – все из АПЛ
00:17
2
Фабрегас может вернуться в АПЛ летом
00:08
2
Панченко ответил, кто выиграет сезон РПЛ
Вчера, 23:44
1
Зделар описал тренерский стиль Семака
Вчера, 23:37
1
Быстров объяснил, почему ненавидел играть против ЦСКА
Вчера, 23:23
Клопп одобрил назначение Анри в клуб Бундеслиги
Вчера, 23:14
«Реал» определился с заменой Винисиусу
Вчера, 22:53
4
Все новости
Все новости
Бывший спартаковец Мелешин получил тяжелую травму в «Сочи»
00:52
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
Вчера, 11:28
4
Бикфалви назвал виновного в его уходе из «Урала»
23 апреля
2
Тренер клуба Первой лиги – о ежемесячных тратах на жизнь в Москве: «Мне достаточно 2000 евро»
22 апреля
Промеса могут позвать в клуб Первой лиги
22 апреля
2
ФотоЧемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб Кононова в «Торпедо»
18 апреля
4
Известен еще один российский клуб с финансовыми проблемами
18 апреля
4
Президент «Урала» предположил, кто стоит за вбросом о договорняке
17 апреля
6
ВидеоИгрок «Сокола» после жуткой травмы питается только через трубочку
17 апреля
1
Назван клуб, заинтересованный в назначении Артиги, уволенного из «Химок»
16 апреля
4
В команде Первой лиги остался 1 вратарь до конца сезона
16 апреля
Стало известно, какой клуб летом может возглавить Юран
15 апреля
9
В московском клубе российские футболисты недовольны зарплатами легионеров
15 апреля
5
Заявление ФНЛ о подозрении в проведении договорного матча
14 апреля
1
Реакция президента «Урала» на подозрения в договорном матче
14 апреля
5
Тренер «Нефтехимика» прокомментировал информацию, что команда «сдала» матч «Уралу»: «Ничего не буду опровергать»
14 апреля
2
«Урал» заподозрили в проведении договорного матча (Sport Baza)
14 апреля
19
Медики оценили состояние двух игроков, пострадавших в жутком столкновении в матче Первой лиги
14 апреля
3
«Ничего не помнит»: стало известно состояние игрока «Родины» после жуткого столкновения
13 апреля
ВидеоДвух игроков увезли в больницу после столкновения в матче Первой лиги
13 апреля
Кононова могут уволить из «Торпедо»: известен кандидат на замену
12 апреля
1
«Шинник» объявил об отставке тренера, назначенного в декабре
11 апреля
Стоцкий ответил, можно ли в России прожить на 50 тысяч рублей в месяц
8 апреля
2
ФотоЭкс-тренер «Тамбова» в РПЛ стал сменщиком Калешина в клубе Первой лиги
8 апреля
В «СКА-Хабаровске» возмущены судейством в игре с «Балтикой»: «Вот так команды выходят в РПЛ – включаются все ресурсы»
7 апреля
1
Фото«Чайка» уволила Калешина
7 апреля
1
«Родина» – «Сочи»: прогноз на матч 27-го тура Первой лиги, 6 апреля 2025 года
5 апреля
«Арсенал» – «Сокол»: прогноз на матч 27-го тура Первой лиги, 6 апреля 2025 года
5 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 