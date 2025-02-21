Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао

Жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалсь о работе нового спортивного директора клуба Франсиса Кахигао по итогам зимнего трансферного окна.

«Стендап у Кахигао удался. Всех насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Салазара, который уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике, а также неумением договорится с коллегами-турками из «Бешикташа» по Фернандешу.

Зачем тратить 1,5 месяца на трансфер поломанного-переломанного Илича, а в итоге привезти игрока из клуба Рибалты за дорого, и аргентинца, которых пачками везли и до Кахигао во все клубы РПЛ?

«Спартак» точно не зависит от агентов? Суперкрутой скаут сам ищет игроков на усиление, которых потом продаст дороже? Кто ещe может купить 27-летнего игрока из АЕКа, которого забрали за 20 миллионов евро?

Или продавать и пристраивать игроков, видимо, ниже достоинства Кахигао. Проще распустить всех ненужных с выплатами. И сколько таких было и будет: Мевля, Бальде, Тавареш, Жозе, Шамар, Селихов.

Кто следующий уйдет с полными карманами? Абена или Медина? Если только агенты последнего сами не пристроят его.

Зачем молодeжь возить на сборы с основой, если никого не оставляют на сезон? Чтобы те своими глазами увидели, что шансов у них нет?

Идите все сразу по пути Мелeшина в «Сочи» или куда-нибудь ещe! При хорошем стечении обстоятельств будет шанс года через три оказаться на лавке «Зенита», чтобы заполнить российский слот. Но шанса заиграть молодым русским за «Спартак» при таком спортивном директоре и подходе руководства – 0,3%», – сказала Салихова.