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Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао

Жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалсь о работе нового спортивного директора клуба Франсиса Кахигао по итогам зимнего трансферного окна.

«Стендап у Кахигао удался. Всех насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Салазара, который уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике, а также неумением договорится с коллегами-турками из «Бешикташа» по Фернандешу.

Зачем тратить 1,5 месяца на трансфер поломанного-переломанного Илича, а в итоге привезти игрока из клуба Рибалты за дорого, и аргентинца, которых пачками везли и до Кахигао во все клубы РПЛ?

«Спартак» точно не зависит от агентов? Суперкрутой скаут сам ищет игроков на усиление, которых потом продаст дороже? Кто ещe может купить 27-летнего игрока из АЕКа, которого забрали за 20 миллионов евро?

Или продавать и пристраивать игроков, видимо, ниже достоинства Кахигао. Проще распустить всех ненужных с выплатами. И сколько таких было и будет: Мевля, Бальде, Тавареш, Жозе, Шамар, Селихов.

Кто следующий уйдет с полными карманами? Абена или Медина? Если только агенты последнего сами не пристроят его.

Зачем молодeжь возить на сборы с основой, если никого не оставляют на сезон? Чтобы те своими глазами увидели, что шансов у них нет?

Идите все сразу по пути Мелeшина в «Сочи» или куда-нибудь ещe! При хорошем стечении обстоятельств будет шанс года через три оказаться на лавке «Зенита», чтобы заполнить российский слот. Но шанса заиграть молодым русским за «Спартак» при таком спортивном директоре и подходе руководства – 0,3%», – сказала Салихова.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона в «Тихуану» за 1,6 миллиона, нападающего Павла Мелешина в «Сочи» за 270 тысяч, а форвард Виллиан Жозе, защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов покинули клуб бесплатно. Они перешли в бразильскую «Баию», португальский АВС и «Урал» соответственно.
  • Также «Спартак» отдал в аренду вингеров Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Виталия Шитова («Тюмень»), полузащитников Даниила Зорина («Ахмат») и Максима Лайкина («Нефтехимик»).
  • «Спартак» претендовал на покупку Жедсона Фернандеша у «Бешикташа», Родриго Салазара у «Браги» и Ивана Илича у «Торино», но в итоге они остались в прежних клубах. Салазара также хотел купить «Зенит».

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии (1)
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fakeid
1740130072
"уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике" тем временем, райка и прочие её свинохвостые собратья до сих пор свято веруют, что это был дипфейк))
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