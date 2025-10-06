«Оренбург» рассматривает на замену Слишковичу двух легенд сборной России

В лист кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга» входят экс-игроки сборной России Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.

По словам одного из источников, у клуба были неформальные контакты с Кержаковым даже до отставки Владимира Слишковича – но это, возможно, не из самого клуба, а по другой линии.

Пока ситуация на паузе и выбор не сделан. Рассматриваются и другие тренеры. Спортивному блоку «Оренбурга» нравится тренер молодежки ЦСКА Дмитрий Игдисамов, но его кандидатура вряд ли пройдет, тем более, что у 39-летнего специалиста нет лицензии Pro.