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    «Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил поведение игрока молодежной команды Михаила Пилипенко после матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги против ЦСКА (2:1).

    • После игры Пилипенко подошел к фанатской трибуне, взял мегафон и скандировал: «Мы сегодня *** [изнасиловали] коней!».

    «Дерби – это эмоции. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку. В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон.

    Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», – сказал Зеленов.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23453

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Это безобразие ничем оправдывать нельзя. Категорически!

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      Рейтинг: +10751

      alp 22 минуты назад

      с в и н ь я, чо тут добавить?

      0
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      Рейтинг: +16172

      NewLife 50 минут назад

      Зеленов не прав, если не пресекать подобные инциденты, они приведут к стрельбе, как на латиноамериканских стадионах.

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      Рейтинг: +10751

      alp > NewLife 21 минуту назад

      сам о х № е л, когда тебе поюс поставил

      2
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