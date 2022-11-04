«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил поведение игрока молодежной команды Михаила Пилипенко после матча 17-го тура Молодежной футбольной лиги против ЦСКА (2:1).

После игры Пилипенко подошел к фанатской трибуне, взял мегафон и скандировал: «Мы сегодня *** [изнасиловали] коней!».

«Дерби – это эмоции. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку. В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон.

Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», – сказал Зеленов.

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