«Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА

Футболист молодежной команды «Спартака» Михаил Пилипенко подошел к фанатской трибуне после победы над ЦСКА в 17-м туре Молодежной футбольной лиги (2:1).

Пилипенко взял в руки мегафон и вместе с фанатами скандировал: «Мы сегодня *** [изнасиловали] коней!». Видео опубликовано телеграм-каналом Supporters Group News / Спартак Москва.

Матч прошел на стадионе академии «Спартака».

«Спартак» по ходу встречи уступал.

Спартаковцы идут в таблице группы на 2-м месте, ЦСКА – 4-й.

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