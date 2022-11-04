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  • «Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА

«Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА

4 ноября 2022, 19:59
17

Футболист молодежной команды «Спартака» Михаил Пилипенко подошел к фанатской трибуне после победы над ЦСКА в 17-м туре Молодежной футбольной лиги (2:1).

Пилипенко взял в руки мегафон и вместе с фанатами скандировал: «Мы сегодня *** [изнасиловали] коней!». Видео опубликовано телеграм-каналом Supporters Group News / Спартак Москва.

  • Матч прошел на стадионе академии «Спартака».
  • «Спартак» по ходу встречи уступал.
  • Спартаковцы идут в таблице группы на 2-м месте, ЦСКА – 4-й.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. МФЛ Спартак ЦСКА Пилипенко Михаил
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1667581847
И пошло, и глупо. (((
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lordmrv
1667582782
Бомбардир, а зачем об этом писать? Ладно, этот молодой дурень чушь орет, вы то зачем об этом пишете? Чтобы болелы перегрызлись?
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komarinskiy
1667583499
Команда зоофилов
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talgatnurzhanov2006
1667584033
Пусть все время будет так, а тех кто бурчит в коментариях ипать их в рот.
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Amorphis
1667584426
Ждём продолжения завтра
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Pawel12
1667584578
Что б он всю карьеру свою во 2 лиге играл
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ilichkadr
1667585400
Ну, что можно сказать? Обычный выкидыш, случайно зачатый в пьяной тусовке..........
Ответить
фанат джигурды
1667589108
Лешку с одной стороны бомбануло, а очкомоя витька- с другой, хотя последний не имел к сему действу абсолютно никакого отношения.
Ответить
Oldtrafford83
1667626032
Да чего все развылись, обычное поведение людей которые не особо друг друга любят)
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