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    «Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА

    Футболист молодежной команды «Спартака» Михаил Пилипенко подошел к фанатской трибуне после победы над ЦСКА в 17-м туре Молодежной футбольной лиги (2:1).

    Пилипенко взял в руки мегафон и вместе с фанатами скандировал: «Мы сегодня *** [изнасиловали] коней!». Видео опубликовано телеграм-каналом Supporters Group News / Спартак Москва.

    • Матч прошел на стадионе академии «Спартака».
    • «Спартак» по ходу встречи уступал.
    • Спартаковцы идут в таблице группы на 2-м месте, ЦСКА – 4-й.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +17657

      Cleaner 28 минут назад

      Дебилоид...(((((((((((((((((((((((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17100

      ilichkadr 36 минут назад

      Ну, что можно сказать? Обычный выкидыш, случайно зачатый в пьяной тусовке..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11807

      Алексей З 50 минут назад

      Ну зачем это сюда выносить ?
      Меня несколько раз банили , за провокации , понятные только Бомбардиру.
      Сами вы чем занимаетесь ?
      Читайте ниже , там уже кто-то кого-то отымел . Нравится , этого хотели ?
      Вы ублюдки !!! Баньте , но вы УБЛЮДКИ , МРАЗИ !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Pawel12 50 минут назад

      Что б он всю карьеру свою во 2 лиге играл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      SunnyDay 53 минуты назад

      Ждём продолжения завтра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      talgatnurzhanov2006 59 минут назад

      Пусть все время будет так, а тех кто бурчит в коментариях ипать их в рот.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      Таврида > talgatnurzhanov2006 54 минуты назад

      Сколько раз там Брайтон Челси и его болел в рот отымел?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      komarinskiy 1 час назад

      Команда зоофилов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      lordmrv 1 час назад

      Бомбардир, а зачем об этом писать? Ладно, этот молодой дурень чушь орет, вы то зачем об этом пишете? Чтобы болелы перегрызлись?

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +11807

      Алексей З > lordmrv 49 минут назад

      Они Ублюдки , вот и выносят всякую херь !

      2
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      Рейтинг: +373

      ЭтожЯ 1 час назад

      Знаменитый "спартаковский дух" наружу лезет )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1249

      шахта Заполярная > ЭтожЯ 34 минуты назад

      Опять завонял.

      1
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      Рейтинг: +17100

      ilichkadr > ЭтожЯ 33 минуты назад

      Духом здесь и не пахнет. Это ничтожество, которого взяли за бабло, прородитель которого, такого же ничтожество.................

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      Рейтинг: +23453

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И пошло, и глупо. (((

      1
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