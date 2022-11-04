«Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА

Футболист молодежной команды «Спартака» Михаил Пилипенко подошел к фанатской трибуне после победы над ЦСКА в 17-м туре Молодежной футбольной лиги (2:1).
Пилипенко взял в руки мегафон и вместе с фанатами скандировал: «Мы сегодня *** [изнасиловали] коней!». Видео опубликовано телеграм-каналом Supporters Group News / Спартак Москва.
- Матч прошел на стадионе академии «Спартака».
- «Спартак» по ходу встречи уступал.
- Спартаковцы идут в таблице группы на 2-м месте, ЦСКА – 4-й.
Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию
Источник: Бомбардир.ру