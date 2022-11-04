- 4 ноября 2022
- 22:09 «Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ 8
- 21:45 Фото Ребров отреагировал на волевую победу молодежки «Спартака» над ЦСКА. Во время игры была драка
- 21:03 Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ 5
- 19:59 «Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА 19
- 22 сентября 2022
- 14:13 ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке 1
- 2 сентября 2022
- 23:17 МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик 3
- 13 мая 2022
- 20:21 ЦСКА под руководством Гусева второй раз подряд выиграл молодежное первенство России 1
- 11 октября 2021
- 14:57 Фото Ролан Гусев стал главным тренером молодежки ЦСКА 4
- 10 октября 2021
- 11:04 Официально: Аксенов и Боков уходят из системы ЦСКА в «Текстильщик» 2
- 27 августа 2021
- 19:15 Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч 10
- 25 августа 2021
- 18:04 Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
- 23 мая 2021
- 22:56 Фото ЦСКА – победитель молодежного первенства России 3
- 16 июня 2020
- 18:51 ЦСКА объявил об уходе трех игроков 2
- 13 мая 2020
- 16:15 «СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ 1
- 28 февраля 2020
- 16:03 Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов 1
- 30 декабря 2019
- 13:32 ЦСКА подписал новый контракт с 16-летним вратарем Торопом 1
- 1 ноября 2019
- 23:58 Молодежное первенство. Гола Симутенкова не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА 1
- 10 августа 2019
- 01:34 ЦСКА заявил на сезон 15-летнего вратаря. Он стал самым молодым игроком РПЛ 13