ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Лука Згурский продолжит карьеру в узбекистанском «Андижане».
В ближайшее время 18-летний форвард должен подписать соглашение с клубом.
- В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах за ЦСКА в МФЛ, в которых отметился 5 мячами.
- Также на счету Згурского 2 матча в составе молодежной сборной России.
- Ранее из ЦСКА в «Андижан» перешел 18-летний вратарь Максим Сарраф. Согласно Transfermarkt, голкипер также будет выступать в узбекистанском клубе на правах аренды.