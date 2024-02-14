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    ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана

    Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Лука Згурский продолжит карьеру в узбекистанском «Андижане».

    В ближайшее время 18-летний форвард должен подписать соглашение с клубом.

    • В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах за ЦСКА в МФЛ, в которых отметился 5 мячами.
    • Также на счету Згурского 2 матча в составе молодежной сборной России.
    • Ранее из ЦСКА в «Андижан» перешел 18-летний вратарь Максим Сарраф. Согласно Transfermarkt, голкипер также будет выступать в узбекистанском клубе на правах аренды.

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    Источник: официальный сайт «Андижана»

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    14.02.2024 10:14
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