ЦСКА объявил об уходе трех игроков

Три футболиста молодежной команды ЦСКА покинули московский клуб.
«Николай Зириков, Егор Тесленко и Алексей Сухарев завершили свои выступления за красно-синих. Желаем Николаю, Егору и Алексею успехов в дальнейшей карьере!», – сообщает пресс-служба клуба.
- Зириков выступал за команду ДЮСШ ПФК ЦСКА 2000 года рождения, а затем перешел в молодежку. В ЦСКА Николай провел пять лет и стал чемпионом молодежного первенства.
- Тесленко присоединился к молодежной команде год назад. В сезоне-2019/20 сыграл 18 матчей.
- Сухарев перешел на правах аренды из курского «Авангарда» минувшей зимой. Игрок покидает клуб в связи с истечением срока арендного соглашения.
Источник: Официальный сайт ЦСКА