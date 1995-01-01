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    ЦСКА объявил об уходе трех игроков

    Три футболиста молодежной команды ЦСКА покинули московский клуб.

    «Николай Зириков, Егор Тесленко и Алексей Сухарев завершили свои выступления за красно-синих. Желаем Николаю, Егору и Алексею успехов в дальнейшей карьере!», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Зириков выступал за команду ДЮСШ ПФК ЦСКА 2000 года рождения, а затем перешел в молодежку. В ЦСКА Николай провел пять лет и стал чемпионом молодежного первенства.
    • Тесленко присоединился к молодежной команде год назад. В сезоне-2019/20 сыграл 18 матчей.
    • Сухарев перешел на правах аренды из курского «Авангарда» минувшей зимой. Игрок покидает клуб в связи с истечением срока арендного соглашения.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1871

      giluxa1963 1 час назад

      значит не тянут Гинер деньгами раскидываться не будет

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