ЦСКА объявил об уходе трех игроков

Три футболиста молодежной команды ЦСКА покинули московский клуб.

«Николай Зириков, Егор Тесленко и Алексей Сухарев завершили свои выступления за красно-синих. Желаем Николаю, Егору и Алексею успехов в дальнейшей карьере!», – сообщает пресс-служба клуба.