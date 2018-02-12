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  • Гаджиев: «Оланаре останется в «Амкаре» до 15 февраля. После примем решение»

Гаджиев: «Оланаре останется в «Амкаре» до 15 февраля. После примем решение»

12 февраля 2018, 14:10
3

Главный тренер Гаджи Гаджиев сообщил, что решение по нападающему ЦСКА Аарону Оланаре, который проходит просмотр в пермском клубе, будет принято после 15 февраля. Именно до этого срока нигериец будет находиться на сборе с красно-черными.

Напомним, ранее появилась информация, что «Амкар» хочет арендовать форварда армейцев.

«Делать какие-то вывод по Оланаре преждевременно. В «Амкаре» он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет», – сказал Гаджиев.

В текущем сезоне Оланаре принял участие в 11-ти встречах, записав на свой счет один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Оланаре Аарон Гаджиев Гаджи
Комментарии (3)
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Dominator777
1518439721
Похоже Оланаре и Амкару не нужен. А ведь у Пермяков он сможет заиграть...
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sour12
1518485449
Мне кажется если он потренируется с мусой до конца сезона у него есть шанс раскрыться и понять как надо играть в цска.стоит дать шанс в команде до конца сезона и потом решать уже.
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сапёр75
1518502166
Всё равно он кашу маслом не испортит,оставить надо
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