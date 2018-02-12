Гаджиев: «Оланаре останется в «Амкаре» до 15 февраля. После примем решение»

Главный тренер Гаджи Гаджиев сообщил, что решение по нападающему ЦСКА Аарону Оланаре, который проходит просмотр в пермском клубе, будет принято после 15 февраля. Именно до этого срока нигериец будет находиться на сборе с красно-черными.

Напомним, ранее появилась информация, что «Амкар» хочет арендовать форварда армейцев.

«Делать какие-то вывод по Оланаре преждевременно. В «Амкаре» он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет», – сказал Гаджиев.

В текущем сезоне Оланаре принял участие в 11-ти встречах, записав на свой счет один гол.