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    Гаджиев: «Оланаре останется в «Амкаре» до 15 февраля. После примем решение»

    Главный тренер Гаджи Гаджиев сообщил, что решение по нападающему ЦСКА Аарону Оланаре, который проходит просмотр в пермском клубе, будет принято после 15 февраля. Именно до этого срока нигериец будет находиться на сборе с красно-черными.

    Напомним, ранее появилась информация, что «Амкар» хочет арендовать форварда армейцев.

    «Делать какие-то вывод по Оланаре преждевременно. В «Амкаре» он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет», – сказал Гаджиев.

    В текущем сезоне Оланаре принял участие в 11-ти встречах, записав на свой счет один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2018 14:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 февраля 2018, 09:09

      Всё равно он кашу маслом не испортит,оставить надо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 13 февраля 2018, 04:30

      Мне кажется если он потренируется с мусой до конца сезона у него есть шанс раскрыться и понять как надо играть в цска.стоит дать шанс в команде до конца сезона и потом решать уже.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 февраля 2018, 15:48

      Похоже Оланаре и Амкару не нужен. А ведь у Пермяков он сможет заиграть...

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