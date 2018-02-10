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  • Гаджиев: «Оланаре? Мы ориентируемся на игроков без трансферной цены и на минимальной зарплате»

Гаджиев: «Оланаре? Мы ориентируемся на игроков без трансферной цены и на минимальной зарплате»

10 февраля 2018, 20:17
5

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Аарон Оланаре приедет на просмотр в пермский клуб.

«У «Амкара» есть трудности с комплектованием команды, которые связаны с нашими финансовыми делами. Мы ориентировались на тех игроков, которые без трансферной цены и на минимальной зарплате.

Позиция форварда, конечно, нас интересовала все последнее время. Наша команда в РФПЛ находилась в числе лучших по пропущенным мячам, но в числе худших — по забитым.

Сейчас появилась возможность посмотреть, как будет действовать Оланаре в нашей команде. Его нам предложили взять в аренду наши коллеги из ЦСКА. Он приедет на товарищескую игру 11 числа. Мы с ним поговорим, руководство поговорит. Если все состыкуется, это будет неплохо для «Амкара». Конечно, скорее всего, большую часть зарплаты будет платить ЦСКА. Это нормальная практика», — сказал Гаджиев.

В текущем сезоне Оланаре принял участие в 11-ти матчах, забив один гол.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Оланаре Аарон Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
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афоня72
1518283628
Толку в ЦСКА от него никакого, а вот Амкару мог бы и пригодиться!
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WarGAleX
1518283850
Прежде всего это хороший вариант для ЦСКА, ибо Оланаре наконец-то получит игровую практику, при этом слегка уменьшит траты на зарплату игрока. Без игровой практики и с такой ужасной статистикой Оланаре никто не приобретёт. Поэтому в случае неплохого проявления в Амкаре, Оланаре, при такой необходимости, можно будет продать по окончанию сезону чуть выше, чем сейчас.
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bset
1518288010
Надеюсь, заберут бревно, а вернут крутого форварда. Все-таки Оланаре играть умеет. Мы видели это до травмы.
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vovan55
1518305055
ну...будем посмотреть...в принципе до травмы он ведь начал неплохо...
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ALEX ML
1518310444
отличный вариант для всех
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