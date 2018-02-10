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    Гаджиев: «Оланаре? Мы ориентируемся на игроков без трансферной цены и на минимальной зарплате»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Аарон Оланаре приедет на просмотр в пермский клуб.

    «У «Амкара» есть трудности с комплектованием команды, которые связаны с нашими финансовыми делами. Мы ориентировались на тех игроков, которые без трансферной цены и на минимальной зарплате.

    Позиция форварда, конечно, нас интересовала все последнее время. Наша команда в РФПЛ находилась в числе лучших по пропущенным мячам, но в числе худших — по забитым.

    Сейчас появилась возможность посмотреть, как будет действовать Оланаре в нашей команде. Его нам предложили взять в аренду наши коллеги из ЦСКА. Он приедет на товарищескую игру 11 числа. Мы с ним поговорим, руководство поговорит. Если все состыкуется, это будет неплохо для «Амкара». Конечно, скорее всего, большую часть зарплаты будет платить ЦСКА. Это нормальная практика», — сказал Гаджиев.

    В текущем сезоне Оланаре принял участие в 11-ти матчах, забив один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2018 20:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 11 февраля 2018, 03:54

      отличный вариант для всех

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 февраля 2018, 02:24

      ну...будем посмотреть...в принципе до травмы он ведь начал неплохо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 февраля 2018, 21:40

      Надеюсь, заберут бревно, а вернут крутого форварда. Все-таки Оланаре играть умеет. Мы видели это до травмы.

      1
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      Рейтинг: +55

      WarGAleX 10 февраля 2018, 20:30

      Прежде всего это хороший вариант для ЦСКА, ибо Оланаре наконец-то получит игровую практику, при этом слегка уменьшит траты на зарплату игрока. Без игровой практики и с такой ужасной статистикой Оланаре никто не приобретёт. Поэтому в случае неплохого проявления в Амкаре, Оланаре, при такой необходимости, можно будет продать по окончанию сезону чуть выше, чем сейчас.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 февраля 2018, 20:27

      Толку в ЦСКА от него никакого, а вот Амкару мог бы и пригодиться!

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