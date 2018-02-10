Гаджиев: «Оланаре? Мы ориентируемся на игроков без трансферной цены и на минимальной зарплате»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Аарон Оланаре приедет на просмотр в пермский клуб.

«У «Амкара» есть трудности с комплектованием команды, которые связаны с нашими финансовыми делами. Мы ориентировались на тех игроков, которые без трансферной цены и на минимальной зарплате.

Позиция форварда, конечно, нас интересовала все последнее время. Наша команда в РФПЛ находилась в числе лучших по пропущенным мячам, но в числе худших — по забитым.

Сейчас появилась возможность посмотреть, как будет действовать Оланаре в нашей команде. Его нам предложили взять в аренду наши коллеги из ЦСКА. Он приедет на товарищескую игру 11 числа. Мы с ним поговорим, руководство поговорит. Если все состыкуется, это будет неплохо для «Амкара». Конечно, скорее всего, большую часть зарплаты будет платить ЦСКА. Это нормальная практика», — сказал Гаджиев.

В текущем сезоне Оланаре принял участие в 11-ти матчах, забив один гол.