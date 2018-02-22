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  • «Амкар»: «Аренда Оланаре – это человеческая история. Всем известны наши финансовые проблемы»

«Амкар»: «Аренда Оланаре – это человеческая история. Всем известны наши финансовые проблемы»

22 февраля 2018, 14:05
9

Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением об аренде нападающего Аарона Оланаре у ЦСКА.

«Прежде всего хочу поблагодарить руководство ЦСКА за то, что этот трансфер все же состоялся. Переговоры получились непростыми, но в конечном счете было принято решение в интересах футболиста. Всем известны финансовые проблемы «Амкара», и то, что нам удалось договориться об аренде столь яркого и перспективного игрока, – это скорее человеческая история, у которой не так много экономических аспектов.

В ЦСКА по-прежнему рассчитывают на Оланаре и надеются, что в «Амкаре» он выйдет на уровень тех нападающих, которым пока немного проигрывает конкуренцию. Мы же в свою очередь укрепили свою самую проблемную позицию, и я надеюсь, что Аарон поможет нам решить задачи, которые стоят перед командой», — сказал Маслов.

23-летний нигериец проведет в пермском клубе остаток сезона.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (9)
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Obi Wan
1519297202
Удачи Оланаре...
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bset
1519302796
Удачи, Аарон. Ждем назад сильного форварда!
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dok66
1519308972
Уральские клубы многим вдохнули жизнь ! Оланаре - следующий ! И будет зажигать в ЦСКА !
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Xiko
1519309769
Удачи Амкару и прогресса Оланаре!
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vladimir-7
1519310283
А чем, "рогатый" не шутит, может быть и заиграет, пора бы.
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OfaZavr
1519312318
лишь бы правда помогал команде а не грузом бесполезным висел.
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Lester84
1519314877
Да кто там на него надеется в ЦСКА? Шансов ему заиграть давалось достакточно. Тем более у самих в нападении некому играть, а тут вдруг нападающего в аренду отдают (на которого рассчитывают). Я думаю сделано это все с целью хоть слегонца оживить это полено для последующей продажи
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prtcs
1519315024
Команда находится в одном из богатейших районов России, а клуб ходит с протянутой рукой, но, так называемые хозяева наших богатств раскручивают команды в Монако, и др. Позорники наше руководство.
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