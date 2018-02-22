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    «Амкар»: «Аренда Оланаре – это человеческая история. Всем известны наши финансовые проблемы»

    Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением об аренде нападающего Аарона Оланаре у ЦСКА.

    «Прежде всего хочу поблагодарить руководство ЦСКА за то, что этот трансфер все же состоялся. Переговоры получились непростыми, но в конечном счете было принято решение в интересах футболиста. Всем известны финансовые проблемы «Амкара», и то, что нам удалось договориться об аренде столь яркого и перспективного игрока, – это скорее человеческая история, у которой не так много экономических аспектов.

    В ЦСКА по-прежнему рассчитывают на Оланаре и надеются, что в «Амкаре» он выйдет на уровень тех нападающих, которым пока немного проигрывает конкуренцию. Мы же в свою очередь укрепили свою самую проблемную позицию, и я надеюсь, что Аарон поможет нам решить задачи, которые стоят перед командой», — сказал Маслов.

    23-летний нигериец проведет в пермском клубе остаток сезона.

    Источник: ФК «Амкар»

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    22.02.2018 14:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 февраля 2018, 18:57

      Команда находится в одном из богатейших районов России, а клуб ходит с протянутой рукой, но, так называемые хозяева наших богатств раскручивают команды в Монако, и др. Позорники наше руководство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 22 февраля 2018, 18:54

      Да кто там на него надеется в ЦСКА? Шансов ему заиграть давалось достакточно. Тем более у самих в нападении некому играть, а тут вдруг нападающего в аренду отдают (на которого рассчитывают). Я думаю сделано это все с целью хоть слегонца оживить это полено для последующей продажи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:11

      лишь бы правда помогал команде а не грузом бесполезным висел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2018, 17:38

      А чем, "рогатый" не шутит, может быть и заиграет, пора бы.

      -1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 22 февраля 2018, 17:29

      Удачи Амкару и прогресса Оланаре!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 февраля 2018, 17:16

      Уральские клубы многим вдохнули жизнь ! Оланаре - следующий ! И будет зажигать в ЦСКА !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2018, 15:33

      Удачи, Аарон. Ждем назад сильного форварда!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 февраля 2018, 14:00

      Удачи Оланаре...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA > Obi Wan 22 февраля 2018, 14:06

      Удачи Амкару!

      3
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