«Амкар»: «Аренда Оланаре – это человеческая история. Всем известны наши финансовые проблемы»

Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением об аренде нападающего Аарона Оланаре у ЦСКА.

«Прежде всего хочу поблагодарить руководство ЦСКА за то, что этот трансфер все же состоялся. Переговоры получились непростыми, но в конечном счете было принято решение в интересах футболиста. Всем известны финансовые проблемы «Амкара», и то, что нам удалось договориться об аренде столь яркого и перспективного игрока, – это скорее человеческая история, у которой не так много экономических аспектов.

В ЦСКА по-прежнему рассчитывают на Оланаре и надеются, что в «Амкаре» он выйдет на уровень тех нападающих, которым пока немного проигрывает конкуренцию. Мы же в свою очередь укрепили свою самую проблемную позицию, и я надеюсь, что Аарон поможет нам решить задачи, которые стоят перед командой», — сказал Маслов.

23-летний нигериец проведет в пермском клубе остаток сезона.