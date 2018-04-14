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    Рязанцев, Эзатолахи, Оланаре – в основе «Амкара» на матч с «Рубином»; Попов, Коновалов, Азмун сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и казанским «Рубином».

    «Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Огуде, Эзатолахи, Оланаре.

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Подберезкин, Попов, Коновалов, Азмун.

    Встреча на пермской «Звезде» начнется в 11:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Что случится в этом туре РФПЛ? Сейчас расскажем

    Источник: РПЛ

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    14.04.2018 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 апреля 2018, 11:16

      тотал матча меньше 2

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 14 апреля 2018, 10:40

      Наш людоед надеюсь сегодня опять выстрелит)))

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