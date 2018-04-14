Рязанцев, Эзатолахи, Оланаре – в основе «Амкара» на матч с «Рубином»; Попов, Коновалов, Азмун сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и казанским «Рубином».

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Огуде, Эзатолахи, Оланаре.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Подберезкин, Попов, Коновалов, Азмун.

Встреча на пермской «Звезде» начнется в 11:30 по Москве.

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