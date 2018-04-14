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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Материалы

Амкар-Пермь - Рубин

14.04.2018, Суббота, 11:30 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 26 тур Амкар-Пермь - Рубин Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
30 сентября, суббота 16:30 Рубин 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
1 тур
1 августа, понедельник 19:30 Рубин 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 12:00 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
2 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Рубин 0:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:3 Рубин
12 тур
3 ноября, понедельник 16:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 19:30 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
11 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Рубин 0:1 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2012

10 сентября, понедельник 15:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 17:00 Амкар-Пермь 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
6 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
11 сентября, суббота 19:45 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
6 тур
17 апреля, суббота 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
25 сентября, пятница 19:00 Рубин 1:2 Амкар-Пермь
9 тур
16 мая, суббота 12:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
Россия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
24 сентября, среда 19:00 Рубин 0:0
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 17:30 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
6 тур
20 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 16:00 Амкар-Пермь 2:1 Рубин
9 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Рубин
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Рубин 2:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +288

    DePisuares 14 апреля 2018, 12:29

    Азмун вспомнил как забивать?)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 апреля 2018, 12:29

    Амкар и Рубин сыграют 1:1

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