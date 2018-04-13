Что случится в этом туре РФПЛ? Сейчас расскажем

Продолжаем баттл редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

Девятикратный призер Конкурса прогнозов Равиль Chernyi Lis Ризванов против редактора новостной ленты Алексея Боржонова.

«Ахмат» – «Тосно» – 1:0

Р.Р. Прогноз – 2:1. Думаю, будет игра на скоростях, отсюда и голы, где «Ахмат» преуспеет.

А.Б. Прогноз – 2:1. «Ахмат» играет дома, что является огромным преимуществом. В последних шести матчах дома грозненцы проиграли только ЦСКА. В остальных матчах либо играли вничью, либо побеждали. Однако «Тосно» находится на предпоследнем месте, что может придать дополнительный стимул команде. Тем не менее, поставлю на победу хозяев.

«Амкар» – «Рубин» – 0:3

Р.Р. Прогноз – 0:1. Трудно пробиваемый «Амкар», но и незабивной. Хоть клуб на подъеме, в «Рубин», думаю, возьмет реванш.

А.Б. Прогноз – 1:0. «Амкар» неожиданно набрал хороший ход, а «Рубин» все еще не может найти свою игру. Команды разделяют три очка. Я думаю, что пермяки сделают все возможное, чтобы их заполучить. К тому же они наконец-то будут играть дома перед своей публикой. Ставлю на победу «Амкара» с минимальным счетом.

«Динамо» – «Локомотив» – 0:4

Р.Р. Прогноз – 1:2. «Локомотиву» никак нельзя тормозить. Обязаны побеждать!

А.Б. Прогноз – 0:2. Не думаю, что в этой встрече что-то предвещает поражение «Локомотива». Лидер турнира встречается с середняком. Ставлю на уверенную победу железнодорожников.

«Зенит» – «Анжи» – 1:0

Р.Р. Прогноз – 3:1. Уверен, «Зенит» встряхнули. Был, как говорится, разбор полетов. Петербуржцы уверенно победят, но «Анжи» один гол закатит.

А.Б. Прогноз – 2:1. «Зениту» необходимо побеждать, иначе они рискуют остаться без Лиги чемпионов по итогам сезона. Санкт-петербуржцы выглядят неуверенно после зимней паузы, тем не менее, они играют дома против «Анжи» – не самой сильной команды турнира. Думаю, мотивация и класс сыграют свою роль.

«Краснодар» – «Арсенал» – 3:0

Р.Р. Прогноз – 1:1. Туляки показывают неплохую игру. Да и на горизонте Лига Европы. «Краснодар», конечно же, фаворит, но ставлю боевую ничью.

А.Б. Прогноз – 1:2. «Краснодар» выглядит фаворитом в матче. Однако «Арсенал» – очень крепкая и симпатичная команда. Думаю, что туляки могут создать проблемы краснодарцам. А возможно, даже обыграть. Поставлю на победу «Арсенала».

«Урал» – «Спартак»

Р.Р. Прогноз – 1:2. Уральцы будут настроены более чем. Полный стадион. Отобрать очки у гранда многого стоит, но желание еще одного чемпионства «Спартака» окажется выше.

А.Б. Прогноз – 0:2. «Спартак» хорош сейчас, команда Карреры надеется защитить титул чемпионов. Думаю, этот матч москвичи выиграют.

«Уфа» – ЦСКА

Р.Р. Прогноз – 0:1. Армейцы устали, сказываются игры в Лиге Европы. Но, думаю, на классе все-таки забьют гол, хоть и команда Семака – крепкий орешек.

А.Б. Прогноз – 2:1. ЦСКА играл с «Арсеналом» в четверг, при этом у армейцев катастрофически не хватает игроков. Думаю, команда Семака победит дома с минимальным счетом, тем более что «Уфа» находится в очень хорошей форме.

«Ростов» – «СКА-Хабаровск»

Р.Р. Прогноз – 3:0. Хабаровчане уже на чемоданах. «Ростов», думаю, даже выиграет с крупным счетом.

А.Б. Прогноз – 2:0. «Ростов» при Карпине еще не побеждал. Думаю, против «СКА» они наконец-то сумеют одержать победу. К этому располагает все: игра дома, худшая команда лиги, недавняя отставка главного тренера «СКА». Ставлю на уверенную победу «Ростова».

25-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 7:14

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 151:181

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org, fclm.ru