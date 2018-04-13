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    Что случится в этом туре РФПЛ? Сейчас расскажем

    13 апреля 2018
    Продолжаем баттл редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

    Девятикратный призер Конкурса прогнозов Равиль Chernyi Lis Ризванов против редактора новостной ленты Алексея Боржонова.

    «Ахмат» – «Тосно» – 1:0

    Р.Р. Прогноз – 2:1. Думаю, будет игра на скоростях, отсюда и голы, где «Ахмат» преуспеет.

    А.Б. Прогноз – 2:1. «Ахмат» играет дома, что является огромным преимуществом. В последних шести матчах дома грозненцы проиграли только ЦСКА. В остальных матчах либо играли вничью, либо побеждали. Однако «Тосно» находится на предпоследнем месте, что может придать дополнительный стимул команде. Тем не менее, поставлю на победу хозяев.

    «Амкар» – «Рубин» – 0:3

    Р.Р. Прогноз – 0:1. Трудно пробиваемый «Амкар», но и незабивной. Хоть клуб на подъеме, в «Рубин», думаю, возьмет реванш.

    А.Б. Прогноз – 1:0. «Амкар» неожиданно набрал хороший ход, а «Рубин» все еще не может найти свою игру. Команды разделяют три очка. Я думаю, что пермяки сделают все возможное, чтобы их заполучить. К тому же они наконец-то будут играть дома перед своей публикой. Ставлю на победу «Амкара» с минимальным счетом.

    «Динамо» – «Локомотив» – 0:4

    Р.Р. Прогноз – 1:2. «Локомотиву» никак нельзя тормозить. Обязаны побеждать!

    А.Б. Прогноз – 0:2. Не думаю, что в этой встрече что-то предвещает поражение «Локомотива». Лидер турнира встречается с середняком. Ставлю на уверенную победу железнодорожников.

    «Зенит» – «Анжи» – 1:0

    Р.Р. Прогноз – 3:1. Уверен, «Зенит» встряхнули. Был, как говорится, разбор полетов. Петербуржцы уверенно победят, но «Анжи» один гол закатит.

    А.Б. Прогноз – 2:1. «Зениту» необходимо побеждать, иначе они рискуют остаться без Лиги чемпионов по итогам сезона. Санкт-петербуржцы выглядят неуверенно после зимней паузы, тем не менее, они играют дома против «Анжи» – не самой сильной команды турнира. Думаю, мотивация и класс сыграют свою роль.

    «Краснодар» – «Арсенал» – 3:0

    Р.Р. Прогноз – 1:1. Туляки показывают неплохую игру. Да и на горизонте Лига Европы. «Краснодар», конечно же, фаворит, но ставлю боевую ничью.

    А.Б. Прогноз – 1:2. «Краснодар» выглядит фаворитом в матче. Однако «Арсенал» – очень крепкая и симпатичная команда. Думаю, что туляки могут создать проблемы краснодарцам. А возможно, даже обыграть. Поставлю на победу «Арсенала».

    «Урал» – «Спартак»

    Р.Р. Прогноз – 1:2. Уральцы будут настроены более чем. Полный стадион. Отобрать очки у гранда многого стоит, но желание еще одного чемпионства «Спартака» окажется выше.

    А.Б. Прогноз – 0:2. «Спартак» хорош сейчас, команда Карреры надеется защитить титул чемпионов. Думаю, этот матч москвичи выиграют.

    «Уфа» – ЦСКА

    Р.Р. Прогноз – 0:1. Армейцы устали, сказываются игры в Лиге Европы. Но, думаю, на классе все-таки забьют гол, хоть и команда Семака – крепкий орешек.

    А.Б. Прогноз – 2:1. ЦСКА играл с «Арсеналом» в четверг, при этом у армейцев катастрофически не хватает игроков. Думаю, команда Семака победит дома с минимальным счетом, тем более что «Уфа» находится в очень хорошей форме.

    «Ростов» – «СКА-Хабаровск»

    Р.Р. Прогноз – 3:0. Хабаровчане уже на чемоданах. «Ростов», думаю, даже выиграет с крупным счетом.

    А.Б. Прогноз – 2:0. «Ростов» при Карпине еще не побеждал. Думаю, против «СКА» они наконец-то сумеют одержать победу. К этому располагает все: игра дома, худшая команда лиги, недавняя отставка главного тренера «СКА». Ставлю на уверенную победу «Ростова».

    25-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 7:14

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 151:181

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org, fclm.ru

    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Комментарии11
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 апреля 2018, 21:22

      Равиль Chernyi Lis Ризванов VS Алексей Боржонов счет 11 - 12
      «Ахмат» – «Тосно» - 1:0 @ 2-1 ( 3 ) --- 2-1 ( 3 )
      «Амкар» – «Рубин» - 0:3 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Динамо» – «Локомотив» - 0:4 @ 1-2 ( 2 ) --- 0-2 ( 2 )
      «Зенит» – «Анжи» - 1:0 @ 3-1 ( 2 ) --- 2-1 ( 3 )
      «Краснодар» – «Арсенал» - 3:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 1-2 ( 0 )
      «Урал» – «Спартак» - 2:1 @ 1-2 ( 0 ) --- 0-2 ( 0 )
      «Уфа» – ЦСКА - 1:1 @ 0-1 ( 0 ) --- 2-1 ( 0 )
      «Ростов» – «СКА-Хабаровск» - 2:0 @ 3-0 ( 2 ) --- 2-0 ( 4 )

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 163:192

      4
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 14 апреля 2018, 23:27

      Равиль Chernyi Lis Ризванов VS Алексей Боржонов счет 9 - 8
      «Ахмат» – «Тосно» - 1:0 @ 2-1 ( 3 ) --- 2-1 ( 3 )
      «Амкар» – «Рубин» - 0:3 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-0 ( 0 )
      «Динамо» – «Локомотив» - 0:4 @ 1-2 ( 2 ) --- 0-2 ( 2 )
      «Зенит» – «Анжи» - 1:0 @ 3-1 ( 2 ) --- 2-1 ( 3 )
      «Краснодар» – «Арсенал» - 3:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 1-2 ( 0 )

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 апреля 2018, 16:30

      Неблагодарное это дело.)))

      0
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      Рейтинг: +24

      Leshka1994 14 апреля 2018, 09:15

      Динамо 2:2 Локо

      -1
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      Рейтинг: +305

      Strig 14 апреля 2018, 05:56

      Паровоз? Пора на запасной...

      1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Strig 15 апреля 2018, 02:25

      сказал - как в лужу пёрнул

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 апреля 2018, 00:07

      ни одной ничьей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 13 апреля 2018, 20:51

      локомотив не выиграет

      1
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      ...
      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Спартач_навсегда 14 апреля 2018, 15:48

      Окстись, Локо уже четыре отгрузил

      2
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      Рейтинг: +24997

      bset 13 апреля 2018, 18:16

      Динамо, заберите очки у Локомотива. По-братски.

      6
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      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс > bset 13 апреля 2018, 18:39

      хрен вам, а не 3 очка

      3
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