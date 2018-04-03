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    Оланаре: «В Перми тренеры предложили надеть на тренировку валенки»

    Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, принадлежащий ЦСКА, рассказал о том, кто самый веселый человек в его новой команде, а также сравнил эмоции главного тренера Вадима Евсеева с лидером армейцев Понтусом Вернблумом.

    — Кто самый веселый человек в «Амкаре»?

    — Тренеры. Иногда я подбирал неправильные бутсы (в Перми особенное поле) и вышел в них на тренировку. Тогда они вынесли такие здоровые ботинки для снега — валенки, да? «Надевай, — говорят, — в них тебе будет удобнее».

    — Евсеев бывает таким же эмоциональным, как на этом видео?

    — Я такого не переживал — по крайней мере, пока. Да, Евсеев строг, но я не видел, чтобы он ругался на игроков или кричал. Вернблум в ЦСКА со мной тоже не жестил, но по нему видно — настоящий скандинав. Могу говорить, потому что сам поиграл в Норвегии. Такая страсть и эмоции — нормально.

    — Чувствовали недовольство болельщиков?

    — Нет. Никогда не беспокоюсь на этот счет.

    Источник: Sport24

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    03.04.2018 09:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +301

      23igkra 3 апреля 2018, 10:08

      Почему журналисты все пытаются узнать у него, о том как ему было плохо в ЦСКА? С чего они вообще все это взяли. Все вопросы только на это и наводят, якобы там было плохо и его никто не ценил, а вот теперь все стало хорошо.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 23igkra 3 апреля 2018, 10:43

      Да потому, что журналюги сами создают свою жёлтую прессу и стараются
      на ней заработать. Выдумывают разные небылицы и деньги за это получают.

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