Оланаре: «В Перми тренеры предложили надеть на тренировку валенки»

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, принадлежащий ЦСКА, рассказал о том, кто самый веселый человек в его новой команде, а также сравнил эмоции главного тренера Вадима Евсеева с лидером армейцев Понтусом Вернблумом.

— Кто самый веселый человек в «Амкаре»?

— Тренеры. Иногда я подбирал неправильные бутсы (в Перми особенное поле) и вышел в них на тренировку. Тогда они вынесли такие здоровые ботинки для снега — валенки, да? «Надевай, — говорят, — в них тебе будет удобнее».

— Евсеев бывает таким же эмоциональным, как на этом видео?

— Я такого не переживал — по крайней мере, пока. Да, Евсеев строг, но я не видел, чтобы он ругался на игроков или кричал. Вернблум в ЦСКА со мной тоже не жестил, но по нему видно — настоящий скандинав. Могу говорить, потому что сам поиграл в Норвегии. Такая страсть и эмоции — нормально.

— Чувствовали недовольство болельщиков?

— Нет. Никогда не беспокоюсь на этот счет.