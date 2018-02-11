Гаджиев: «Оланаре? Удовлетворен им. Атаку не ослабляет»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о нападающем ЦСКА Аароне Оланаре, который находится на просмотре в пермском клубе.

– Как вам Оланаре?

– Я удовлетворен.

– Он усиливает атакующий потенциал «Амкара»?

– Не ослабляет.

– По первым впечатлениям хочется взять его в аренду?

– Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.

– Сами хотели бы видеть его в команде?

– Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист.

Ранее сообщалось, что «Амкар» хочет взять форварда в аренду до конца сезона.