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    Гаджиев: «Оланаре? Удовлетворен им. Атаку не ослабляет»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о нападающем ЦСКА Аароне Оланаре, который находится на просмотре в пермском клубе.

    – Как вам Оланаре?

    – Я удовлетворен.

    – Он усиливает атакующий потенциал «Амкара»?

    – Не ослабляет.

    – По первым впечатлениям хочется взять его в аренду?

    – Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.

    – Сами хотели бы видеть его в команде?

    – Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист.

    Ранее сообщалось, что «Амкар» хочет взять форварда в аренду до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2018 21:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 февраля 2018, 13:16

      Ну а что...ведь был у него всплеск в прошлом году.. Может и заиграет к радости для всех...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 10:20

      Гадждиев быстро найдет подход к такому персонажу, перевоспитает и потом в ЦСКА вернется совсем другим)

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 февраля 2018, 09:39

      В Перми холодно, поэтому Оланаре будет бегать и бороться за мячи. Для Амкара, с учетом игры этого клуба в нападении, - достойное приобретение (сам Гаджиев же сказал, что игру не ослабляет). А если в Амкаре заиграет, то вдруг Гинеру удастся обменять его на Мусу (ну, это из области фантастики, но все же:а вдруг?)?

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 февраля 2018, 09:31

      удачи нигерийцу

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2018, 08:35

      А.Оланаре, понял, что его карьера может завершиться плачевно, достаточно
      сачковать и начал играть как настоящий нападающий в Амкаре.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 февраля 2018, 08:29

      Берём,пригодится нам )

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 февраля 2018, 03:01

      1-й приход играл он старался...

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 12 февраля 2018, 02:54

      Даже Амкару он нафиг не нужен...

      0
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 12 февраля 2018, 00:49

      А есть что ослаблять? 12 голов в 20-ти матчах! У вас вообще атака есть?

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 февраля 2018, 22:56

      по крайней мере каши не испортит

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