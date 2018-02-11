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Гаджиев: «Оланаре? Удовлетворен им. Атаку не ослабляет»

11 февраля 2018, 21:00
16

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о нападающем ЦСКА Аароне Оланаре, который находится на просмотре в пермском клубе.

– Как вам Оланаре?

– Я удовлетворен.

– Он усиливает атакующий потенциал «Амкара»?

– Не ослабляет.

– По первым впечатлениям хочется взять его в аренду?

– Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.

– Сами хотели бы видеть его в команде?

– Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист.

Ранее сообщалось, что «Амкар» хочет взять форварда в аренду до конца сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Оланаре Аарон Гаджиев Гаджи
Комментарии (16)
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Сильвербой
1518372233
Вот именно, для вашей команды, но никак не для ЦСКА!!!
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acer2003
1518373611
для массовки ?))
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cska-62
1518373845
В "Амкаре" Оланаре вполне может заиграть. Только ему нужно будет привыкнуть к домашнему искусственному газону. Там отскок необычный.
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insider_retro
1518374736
Надеюсь, что ЦСКА не будет настаивать на заоблачных условиях и клубы договорятся! Может и Аарон воспрянет и выдаст игру, которая восхитит пермскую торсиду!)))
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RBW_
1518375002
Заберите пожалуйста!!!! И лучше с правом выкупа!)))))
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VVM1964
1518383882
" – Он усиливает атакующий потенциал «Амкара»? – Не ослабляет " - этим все сказано . пользы "0 " хотя бы под ногами не мешается .
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suhoffmonstro
1518385746
А есть что ослаблять? 12 голов в 20-ти матчах! У вас вообще атака есть?
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сапёр75
1518413347
Берём,пригодится нам )
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Dominator777
1518417581
В Перми холодно, поэтому Оланаре будет бегать и бороться за мячи. Для Амкара, с учетом игры этого клуба в нападении, - достойное приобретение (сам Гаджиев же сказал, что игру не ослабляет). А если в Амкаре заиграет, то вдруг Гинеру удастся обменять его на Мусу (ну, это из области фантастики, но все же:а вдруг?)?
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OfaZavr
1518420009
Гадждиев быстро найдет подход к такому персонажу, перевоспитает и потом в ЦСКА вернется совсем другим)
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