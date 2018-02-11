Гаджиев: «Оланаре? Удовлетворен им. Атаку не ослабляет»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о нападающем ЦСКА Аароне Оланаре, который находится на просмотре в пермском клубе.
– Как вам Оланаре?
– Я удовлетворен.
– Он усиливает атакующий потенциал «Амкара»?
– Не ослабляет.
– По первым впечатлениям хочется взять его в аренду?
– Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.
– Сами хотели бы видеть его в команде?
– Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист.
Ранее сообщалось, что «Амкар» хочет взять форварда в аренду до конца сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»