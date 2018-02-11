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    «Амкар» планирует арендовать Оланаре у ЦСКА до конца сезона

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может провести оставшуюся часть сезона в «Амкаре». Об этом сообщил генеральный директор красно-черных Игорь Резвухин.

    Ранее появилась информация, что форвард приглашен на просмотр в пермский клуб.

    «Нам нужен силовой нападающий. Оланаре подходит под нашу схему. Раз есть возможность пригласить его на просмотр, почему бы не воспользоваться ею?

    На сегодняшний день сложно сказать, состоится сделка или нет. Тренерский штаб посмотрит и оценит. Рассматриваем вариант аренды до конца сезона. В случае положительного исхода, наверное, половину зарплаты футболисту будет платить московский клуб. Посмотрим, как договоримся», — сказал Резвухин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.02.2018 06:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 февраля 2018, 18:26

      Ждем возвращения сильного Оланаре. А если даже в Амкаре не раскроется, тогда вообще не знаю, какие шансы нужно ему давать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Усть-Илимец 11 февраля 2018, 15:45

      ему по хорошему еще бы на пол годика психолога хорошего...все проблемы у него не только за отсутствием практики...а еще и в голове похоже какой то стопор после травмы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 12:01

      ну может хоть там покажет себя, обе стороны выигрывают от этого перехода.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Konb48 11 февраля 2018, 11:46

      Вот рад что от него избавились таким образом, но Амкар жалко! Лучше бы он не в нашем чемпионате остался. Хотя кто знает, вдруг, как заиграет!)

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 11 февраля 2018, 09:11

      ураааааааааа!!!!! а там смотришь его гаджиев в футбол обучит играть и вернется машиной для забивания голов

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 11 февраля 2018, 08:59

      Пусть берут, может с постоянной практикой и сменой обстановки раскроется наконец-то, а то на банке мариноваться можно бесконечно. Желаю ему удачи.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 08:57

      Совершенно бесполезный игрок!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 февраля 2018, 08:47

      пусть там попробует заиграть

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 февраля 2018, 08:37

      За пол-зарплаты так лучше и не отдавать...

      1
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