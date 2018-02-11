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  • «Амкар» планирует арендовать Оланаре у ЦСКА до конца сезона

«Амкар» планирует арендовать Оланаре у ЦСКА до конца сезона

11 февраля 2018, 06:35
9

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может провести оставшуюся часть сезона в «Амкаре». Об этом сообщил генеральный директор красно-черных Игорь Резвухин.

Ранее появилась информация, что форвард приглашен на просмотр в пермский клуб.

«Нам нужен силовой нападающий. Оланаре подходит под нашу схему. Раз есть возможность пригласить его на просмотр, почему бы не воспользоваться ею?

На сегодняшний день сложно сказать, состоится сделка или нет. Тренерский штаб посмотрит и оценит. Рассматриваем вариант аренды до конца сезона. В случае положительного исхода, наверное, половину зарплаты футболисту будет платить московский клуб. Посмотрим, как договоримся», — сказал Резвухин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (9)
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VIPded
1518327429
За пол-зарплаты так лучше и не отдавать...
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ПФК ЦСКА Моscow
1518328068
пусть там попробует заиграть
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Сильвербой
1518328628
Совершенно бесполезный игрок!!!
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SunRomeS
1518328761
Пусть берут, может с постоянной практикой и сменой обстановки раскроется наконец-то, а то на банке мариноваться можно бесконечно. Желаю ему удачи.
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volfrik
1518329471
ураааааааааа!!!!! а там смотришь его гаджиев в футбол обучит играть и вернется машиной для забивания голов
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Konb48
1518338789
Вот рад что от него избавились таким образом, но Амкар жалко! Лучше бы он не в нашем чемпионате остался. Хотя кто знает, вдруг, как заиграет!)
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OfaZavr
1518339697
ну может хоть там покажет себя, обе стороны выигрывают от этого перехода.
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Усть-Илимец
1518353150
ему по хорошему еще бы на пол годика психолога хорошего...все проблемы у него не только за отсутствием практики...а еще и в голове похоже какой то стопор после травмы.
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bset
1518362770
Ждем возвращения сильного Оланаре. А если даже в Амкаре не раскроется, тогда вообще не знаю, какие шансы нужно ему давать.
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