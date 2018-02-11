«Амкар» планирует арендовать Оланаре у ЦСКА до конца сезона

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может провести оставшуюся часть сезона в «Амкаре». Об этом сообщил генеральный директор красно-черных Игорь Резвухин.

Ранее появилась информация, что форвард приглашен на просмотр в пермский клуб.

«Нам нужен силовой нападающий. Оланаре подходит под нашу схему. Раз есть возможность пригласить его на просмотр, почему бы не воспользоваться ею?

На сегодняшний день сложно сказать, состоится сделка или нет. Тренерский штаб посмотрит и оценит. Рассматриваем вариант аренды до конца сезона. В случае положительного исхода, наверное, половину зарплаты футболисту будет платить московский клуб. Посмотрим, как договоримся», — сказал Резвухин.