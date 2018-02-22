Спортивный директор «Амкара»: «Оланаре сможет сыграть против ЦСКА»

Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил условия аренды Аарона Оланаре у ЦСКА.

«Оланаре сможет сыграть в чемпионате России против ЦСКА, никаких особых условий нет. Очень долго договаривались по зарплате, но договорились.

Приняли во внимание все обстоятельства: и сложное финансовое положение «Амкар», и интересы футболиста, а также поставили в приоритет мнение ЦСКА. Все остались довольны», – сказал Маслов.

Напомним, аренда 23-летнего форварда рассчитана до конца сезона.

Армейцы примут пермяков 18 марта в рамках 23 тура РФПЛ.