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    Спортивный директор «Амкара»: «Оланаре сможет сыграть против ЦСКА»

    Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил условия аренды Аарона Оланаре у ЦСКА.

    «Оланаре сможет сыграть в чемпионате России против ЦСКА, никаких особых условий нет. Очень долго договаривались по зарплате, но договорились.

    Приняли во внимание все обстоятельства: и сложное финансовое положение «Амкар», и интересы футболиста, а также поставили в приоритет мнение ЦСКА. Все остались довольны», – сказал Маслов.

    Напомним, аренда 23-летнего форварда рассчитана до конца сезона.

    Армейцы примут пермяков 18 марта в рамках 23 тура РФПЛ.

    Источник: Sport24

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    22.02.2018 15:49
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 23 февраля 2018, 05:06

      Вот и славно,Все довольны !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 февраля 2018, 20:33

      а если ещё сможет забить..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2018, 17:34

      Сообщили бы подробные условия контракта.

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