«Амкар» планирует завтра подписать контракт с Оланаре

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, когда будет подписан контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2017/18.

Футболист проходил просмотр в составе «Амкара» с 10 февраля. Он провел два товарищеских матча, в которых забил два гола.

– Давайте «Амкар» будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будет на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты связанные с условиями аренды.

– То есть ЦСКА согласился на ваши условия?

– Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

– А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?

– Думаю, да.