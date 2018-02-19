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    «Амкар» планирует завтра подписать контракт с Оланаре

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, когда будет подписан контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2017/18.

    Футболист проходил просмотр в составе «Амкара» с 10 февраля. Он провел два товарищеских матча, в которых забил два гола.

    – Давайте «Амкар» будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будет на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты связанные с условиями аренды.

    – То есть ЦСКА согласился на ваши условия?

    – Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

    – А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?

    – Думаю, да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2018 11:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 февраля 2018, 13:21

      Амкар как раз клуб для Оланаре. Удачи Аарону и здоровья!

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 12:38

      Лучше Идову в центрфорварды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 19 февраля 2018, 12:17

      Санто Барбору развели,то подпишет,то не подпишет

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 февраля 2018, 12:16

      Нашелся и на этот товар купец )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 февраля 2018, 11:52

      удачи,Аарону

      3
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