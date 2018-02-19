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«Амкар» планирует завтра подписать контракт с Оланаре

19 февраля 2018, 11:47
5

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, когда будет подписан контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2017/18.

Футболист проходил просмотр в составе «Амкара» с 10 февраля. Он провел два товарищеских матча, в которых забил два гола.

– Давайте «Амкар» будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан. Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будет на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты связанные с условиями аренды.

– То есть ЦСКА согласился на ваши условия?

– Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

– А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?

– Думаю, да.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Амкар-Пермь ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (5)
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Татарин за ЦСКА
1519030334
удачи,Аарону
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acer2003
1519031795
Нашелся и на этот товар купец )))
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Шумаххер
1519031825
Санто Барбору развели,то подпишет,то не подпишет
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paracetamol
1519033100
Лучше Идову в центрфорварды.
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Dominator777
1519122099
Амкар как раз клуб для Оланаре. Удачи Аарону и здоровья!
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