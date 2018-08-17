Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оланаре после ухода из ЦСКА начал переговоры со «Спортингом»

    Свободный агент Аарон Оланаре может стать игроком «Спортинга», сообщило Correio da manhа.

    Напомним, 14 августа нигерийский нападающий расторг соглашение с ЦСКА по обоюдному согласию. Форвард стал полноправным футболистом московского клуба в январе 2017 года, прежде был арендован у «Гуанчжоу Фули» на половину сезона.

    Оланаре забил три гола в 21 матче за команду Виктора Гончаренко.

    По распространенному мнению, 24-летний нигериец покинул ЦСКА в том числе из-за конфликта с главным тренером.

    В первом туре чемпионата Португалии-2018/19 «Спортинг» обыграл «Морейренсе» со счетом 3:1. Столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 августа 2018, 07:53

      Такой шлак и в третий клуб Португалии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 августа 2018, 21:06

      Португальские ТОПы зарекомендовали себя как клубы берущие неизвестных игроков и продающие их потом за сумасшедшие деньги, но игроки должны быть перспективными! Это, к сожалению, не этот вариант!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 августа 2018, 20:06

      Кабзда Спортингу))Это как болотный)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 августа 2018, 19:38

      По пути Думбия решил пойти?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11