Оланаре после ухода из ЦСКА начал переговоры со «Спортингом»

Свободный агент Аарон Оланаре может стать игроком «Спортинга», сообщило Correio da manhа.

Напомним, 14 августа нигерийский нападающий расторг соглашение с ЦСКА по обоюдному согласию. Форвард стал полноправным футболистом московского клуба в январе 2017 года, прежде был арендован у «Гуанчжоу Фули» на половину сезона.

Оланаре забил три гола в 21 матче за команду Виктора Гончаренко.

По распространенному мнению, 24-летний нигериец покинул ЦСКА в том числе из-за конфликта с главным тренером.

В первом туре чемпионата Португалии-2018/19 «Спортинг» обыграл «Морейренсе» со счетом 3:1. Столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице.