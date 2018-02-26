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    Гаджиев благодарен ЦСКА за согласие выплачивать большую часть зарплаты Оланаре

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход нападающего ЦСКА Аарона Оланаре в пермский клуб.

    «Я хотел бы сказать спасибо ЦСКА за то, что они пошли нам навстречу в финансовом плане. У нашего клуба есть очень жесткие ограничения по ведомости, поэтому мы довольны тем, что ЦСКА согласился большую часть зарплаты платить. В противном случае у нас Оланаре просто не было бы, а форвард он хороший. Нам нужен», – сказал Гаджиев.

    Напомним, что Оланаре перешел в «Амкар» на правах аренды.

    Источник: Р-Спорт

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    26.02.2018 20:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 27 февраля 2018, 00:09

      От аренды Оланаре выиграли все заинтересованные лица: Оланаре - будет играть в основе (и возможно все-таки станет нападающим), Амкар - за небольшие деньги получил молодого, физически мощного игрока, который имеет шанс стать нападающим и забивать голы, ЦСКА - сократили затраты на игрока, который прочно обосновался на скамейке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 февраля 2018, 20:08

      Спасибо и вам если вы из хорошего форварда сделаете лучшего бомбардира Амкара.. Поэтому мы и доплачиваем.

      7
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > за ЦСКА с 1980г 26 февраля 2018, 21:55

      Видимо в ЦСКА еще надеются, что он заиграет и вернется.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 20:06

      Умеют же договориться, когда захотят

      3
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