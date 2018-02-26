Гаджиев благодарен ЦСКА за согласие выплачивать большую часть зарплаты Оланаре

От аренды Оланаре выиграли все заинтересованные лица: Оланаре - будет играть в основе (и возможно все-таки станет нападающим), Амкар - за небольшие деньги получил молодого, физически мощного игрока, который имеет шанс стать нападающим и забивать голы, ЦСКА - сократили затраты на игрока, который прочно обосновался на скамейке.
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход нападающего ЦСКА Аарона Оланаре в пермский клуб.
«Я хотел бы сказать спасибо ЦСКА за то, что они пошли нам навстречу в финансовом плане. У нашего клуба есть очень жесткие ограничения по ведомости, поэтому мы довольны тем, что ЦСКА согласился большую часть зарплаты платить. В противном случае у нас Оланаре просто не было бы, а форвард он хороший. Нам нужен», – сказал Гаджиев.
Напомним, что Оланаре перешел в «Амкар» на правах аренды.