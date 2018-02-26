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  • Гаджиев благодарен ЦСКА за согласие выплачивать большую часть зарплаты Оланаре

Гаджиев благодарен ЦСКА за согласие выплачивать большую часть зарплаты Оланаре

26 февраля 2018, 20:00
7

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход нападающего ЦСКА Аарона Оланаре в пермский клуб.

«Я хотел бы сказать спасибо ЦСКА за то, что они пошли нам навстречу в финансовом плане. У нашего клуба есть очень жесткие ограничения по ведомости, поэтому мы довольны тем, что ЦСКА согласился большую часть зарплаты платить. В противном случае у нас Оланаре просто не было бы, а форвард он хороший. Нам нужен», – сказал Гаджиев.

Напомним, что Оланаре перешел в «Амкар» на правах аренды.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Оланаре Аарон Гаджиев Гаджи
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1519664807
Умеют же договориться, когда захотят
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за ЦСКА с 1980г
1519664889
Спасибо и вам если вы из хорошего форварда сделаете лучшего бомбардира Амкара.. Поэтому мы и доплачиваем.
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Dominator777
1519679386
От аренды Оланаре выиграли все заинтересованные лица: Оланаре - будет играть в основе (и возможно все-таки станет нападающим), Амкар - за небольшие деньги получил молодого, физически мощного игрока, который имеет шанс стать нападающим и забивать голы, ЦСКА - сократили затраты на игрока, который прочно обосновался на скамейке.
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