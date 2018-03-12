Оланаре: «Мне нравится русский язык. Он звучит очень смешно, но в то же время красиво»

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре признался, что больше всего в России ему нравится местный язык. хотя и Как заявил нигериец, хоть он его и не понимает, но находит очень смешным и в тоже время красивым.

– Что тебе больше всего нравится в России?

– Мне нравится язык. Я его не понимаю, но мне очень нравится слушать, как он звучит. Он звучит очень смешно и в то же время красиво.

– Как общаешься с другими одноклубниками, помимо Огуде и Идову?

– Стараюсь общаться со всеми. Находим способы коммуникации даже с теми, кто не понимает английский. С этим всe хорошо, хоть я и не знаю русский.

– Ты вообще изучаешь русский язык?

– Честно говоря, нет такого, чтобы я сел и начал учить русский. Может быть, это произойдeт, если будет сильная потребность.

– Хоть что-то ты понимаешь по-русски?

– Какие-то простые вещи я уже понимаю. Знаю приветствие, другие простые выражения: (переходит на русский) «Как дела? Нормально».

– А как у тебя с русским футбольным языком?

– Это футбол. Для всех на поле один язык.

– Неужели понимаешь команды типа «сели, вышли»?

– Какие-то отдельные слова я не всегда понимаю, но постоянно смотрю на партнeров. Ты ведь всe равно находишься во взаимосвязи с командой, с каждым партнeром. Например, если я вижу, что кто-то кричит, то понимаю, что он открывается и хочет получить мяч.