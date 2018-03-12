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    Оланаре: «Мне нравится русский язык. Он звучит очень смешно, но в то же время красиво»

    Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре признался, что больше всего в России ему нравится местный язык. хотя и Как заявил нигериец, хоть он его и не понимает, но находит очень смешным и в тоже время красивым.

    – Что тебе больше всего нравится в России?

    – Мне нравится язык. Я его не понимаю, но мне очень нравится слушать, как он звучит. Он звучит очень смешно и в то же время красиво.

    – Как общаешься с другими одноклубниками, помимо Огуде и Идову?

    – Стараюсь общаться со всеми. Находим способы коммуникации даже с теми, кто не понимает английский. С этим всe хорошо, хоть я и не знаю русский.

    – Ты вообще изучаешь русский язык?

    – Честно говоря, нет такого, чтобы я сел и начал учить русский. Может быть, это произойдeт, если будет сильная потребность.

    – Хоть что-то ты понимаешь по-русски?

    – Какие-то простые вещи я уже понимаю. Знаю приветствие, другие простые выражения: (переходит на русский) «Как дела? Нормально».

    – А как у тебя с русским футбольным языком?

    – Это футбол. Для всех на поле один язык.

    – Неужели понимаешь команды типа «сели, вышли»?

    – Какие-то отдельные слова я не всегда понимаю, но постоянно смотрю на партнeров. Ты ведь всe равно находишься во взаимосвязи с командой, с каждым партнeром. Например, если я вижу, что кто-то кричит, то понимаю, что он открывается и хочет получить мяч.

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.03.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      baddy 13 марта 2018, 04:46

      Ты в ЦКГ тоже был смешным..

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 марта 2018, 13:05

      Наверно обхохочешся,услышав нигерийский))
      Учи парень язык, пригодится!!!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > acer2003 12 марта 2018, 17:22

      С учётом того, что нигерийского не существует, так уж точно обхохочешься.

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