Оланаре: «Мне нравится русский язык. Он звучит очень смешно, но в то же время красиво»

Ты в ЦКГ тоже был смешным..
Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре признался, что больше всего в России ему нравится местный язык. хотя и Как заявил нигериец, хоть он его и не понимает, но находит очень смешным и в тоже время красивым.
– Что тебе больше всего нравится в России?
– Мне нравится язык. Я его не понимаю, но мне очень нравится слушать, как он звучит. Он звучит очень смешно и в то же время красиво.
– Как общаешься с другими одноклубниками, помимо Огуде и Идову?
– Стараюсь общаться со всеми. Находим способы коммуникации даже с теми, кто не понимает английский. С этим всe хорошо, хоть я и не знаю русский.
– Ты вообще изучаешь русский язык?
– Честно говоря, нет такого, чтобы я сел и начал учить русский. Может быть, это произойдeт, если будет сильная потребность.
– Хоть что-то ты понимаешь по-русски?
– Какие-то простые вещи я уже понимаю. Знаю приветствие, другие простые выражения: (переходит на русский) «Как дела? Нормально».
– А как у тебя с русским футбольным языком?
– Это футбол. Для всех на поле один язык.
– Неужели понимаешь команды типа «сели, вышли»?
– Какие-то отдельные слова я не всегда понимаю, но постоянно смотрю на партнeров. Ты ведь всe равно находишься во взаимосвязи с командой, с каждым партнeром. Например, если я вижу, что кто-то кричит, то понимаю, что он открывается и хочет получить мяч.