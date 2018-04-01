Евссев – об Оланаре: «Может, ему доверия не хватало»

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев высказал мнение об игре нападающего Аарона Оланаре. Напомним, что нигерийский форвард, выступающий за пермяков на правах аренды из ЦСКА, оформил дубль в ворота «Локомотива» (2:1).

«В его преображении никакого секрета нет. Мы его взяли в аренду, я пообщался с Гончаренко, он мне про Оланаре рассказал. С каждым матчем он прибавляет. Может, ему доверия не хватало, а у меня ко всем игрокам доверие есть.

Сможет ли он сыграть с ЦСКА? Я главный тренер, а не президент или исполнительный директор. И я думаю про матч в Хабаровске», – сказал Евсеев.