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    Евссев – об Оланаре: «Может, ему доверия не хватало»

    Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев высказал мнение об игре нападающего Аарона Оланаре. Напомним, что нигерийский форвард, выступающий за пермяков на правах аренды из ЦСКА, оформил дубль в ворота «Локомотива» (2:1).

    «В его преображении никакого секрета нет. Мы его взяли в аренду, я пообщался с Гончаренко, он мне про Оланаре рассказал. С каждым матчем он прибавляет. Может, ему доверия не хватало, а у меня ко всем игрокам доверие есть.

    Сможет ли он сыграть с ЦСКА? Я главный тренер, а не президент или исполнительный директор. И я думаю про матч в Хабаровске», – сказал Евсеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2018 06:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 апреля 2018, 08:29

      Чего особенного, один гол с пенальти, а другой вратарь от рикошета между
      ног пропустил. Нужно и дальше посмотреть игру Оланаре, а потом делать
      заключение.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 1 апреля 2018, 16:12

      он просто счастлив у химиков)))

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