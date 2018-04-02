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  • Оланаре: «Слуцкий в шутку спрашивал меня: «Ты ел людей в Африке, чтобы стать таким монстром?»

Оланаре: «Слуцкий в шутку спрашивал меня: «Ты ел людей в Африке, чтобы стать таким монстром?»

2 апреля 2018, 16:37
21

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, принадлежащий ЦСКА, рассказал о мотивах своего перехода в пермский клуб. Также нигериец заявил, что бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий в шутку называл его людоедом.

– Гончаренко что-то сказал вам, когда вы уезжали в «Амкар»?

– Ничего. «Ты не нужен ЦСКА, можешь уходить», — таких слов я тоже не слышал. Я сам понимал, что нуждаюсь в практике. В «Амкаре» я ее получил. Больше я не могу позволить себе пропадать на скамейке.

– Работа со Слуцким вам нравилась больше?

– Это свободный человек, умный. Он постоянно шутил со мной: «Ты был людоедом, когда жил в Африке! Ты просто монстр, играешь, как зверь! Что ты ел, чтобы стать таким? Людей, наверное?» Еще в ЦСКА надо мной постоянно смеялся Василий Березуцкий. Он постоянно звал меня каким-то одним русским словом — не помню, каким. А еще говорил: «Ты лучший!»

Напомним, Оланаре перешел в «Амкар» из ЦСКА в феврале. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах и забил три гола.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Оланаре Аарон Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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kanav67
1522676672
Лето покажет. Проявит себя - останется в ЦСКА, тем более, что Муса уходит летом.
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Полная Канистра
1522678002
Вася его третьим братом звал поэтому и смеялся
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Dimon 007
1522678095
Правильно что ушёл из этого клуба! Секта какая-то все по 20 лет там играют а другим не дают, многих просто выживают.
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directorpg
1522678350
Теперь есть повод обвинить Слуцкого, ЦСКА и весь российский футбол в расизме и забрать чемпионат мира.
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yarik1_78
1522678784
Как в том фильме:Чё ты гонишь,за километр видно что ты людоедом был!
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ЮНик
1522678962
А если бы Оланаре "в шутку" спросил Слуцкого, а ест ли он мацу с кровью христианских младенцев на песах? Что со всеми нами происходит? Даже вполне вменяемые люди типа Слуцкого превращаются в дебилов.
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BigFanFCRV
1522682360
попахивает расизмом. пусть комитет по этике разбирается
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cska-62
1522682837
Аарон! Есть пока никого не нужно, но план с арендой выполнен только наполовину! Впереди ещё "Спартак"! Помни: планы Гинера - планы народа! :-)))
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Чикомас
1522683892
А может и вправду ел...Поди узнай у них.. А вот Муса точно не ел. Но постоянно убегал, чтоб не съели...
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llekk
1522693923
На самом деле Слуцкий не просто так спросил это? Он почувствовал что то неладное , столько сала как на Слуцком Оланаре на всю зиму хватит.
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