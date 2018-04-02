Оланаре: «Слуцкий в шутку спрашивал меня: «Ты ел людей в Африке, чтобы стать таким монстром?»

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, принадлежащий ЦСКА, рассказал о мотивах своего перехода в пермский клуб. Также нигериец заявил, что бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий в шутку называл его людоедом.

– Гончаренко что-то сказал вам, когда вы уезжали в «Амкар»?

– Ничего. «Ты не нужен ЦСКА, можешь уходить», — таких слов я тоже не слышал. Я сам понимал, что нуждаюсь в практике. В «Амкаре» я ее получил. Больше я не могу позволить себе пропадать на скамейке.

– Работа со Слуцким вам нравилась больше?

– Это свободный человек, умный. Он постоянно шутил со мной: «Ты был людоедом, когда жил в Африке! Ты просто монстр, играешь, как зверь! Что ты ел, чтобы стать таким? Людей, наверное?» Еще в ЦСКА надо мной постоянно смеялся Василий Березуцкий. Он постоянно звал меня каким-то одним русским словом — не помню, каким. А еще говорил: «Ты лучший!»

Напомним, Оланаре перешел в «Амкар» из ЦСКА в феврале. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах и забил три гола.