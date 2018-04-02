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    Оланаре: «Слуцкий в шутку спрашивал меня: «Ты ел людей в Африке, чтобы стать таким монстром?»

    Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, принадлежащий ЦСКА, рассказал о мотивах своего перехода в пермский клуб. Также нигериец заявил, что бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий в шутку называл его людоедом.

    – Гончаренко что-то сказал вам, когда вы уезжали в «Амкар»?

    – Ничего. «Ты не нужен ЦСКА, можешь уходить», — таких слов я тоже не слышал. Я сам понимал, что нуждаюсь в практике. В «Амкаре» я ее получил. Больше я не могу позволить себе пропадать на скамейке.

    – Работа со Слуцким вам нравилась больше?

    – Это свободный человек, умный. Он постоянно шутил со мной: «Ты был людоедом, когда жил в Африке! Ты просто монстр, играешь, как зверь! Что ты ел, чтобы стать таким? Людей, наверное?» Еще в ЦСКА надо мной постоянно смеялся Василий Березуцкий. Он постоянно звал меня каким-то одним русским словом — не помню, каким. А еще говорил: «Ты лучший!»

    Напомним, Оланаре перешел в «Амкар» из ЦСКА в феврале. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах и забил три гола.

    Источник: Sport24

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    02.04.2018 16:37
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 2 апреля 2018, 22:18

      лёня за свою шкуру боялся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      llekk 2 апреля 2018, 21:32

      На самом деле Слуцкий не просто так спросил это? Он почувствовал что то неладное , столько сала как на Слуцком Оланаре на всю зиму хватит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:09

      Преобразился парень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 апреля 2018, 18:44

      А может и вправду ел...Поди узнай у них.. А вот Муса точно не ел. Но постоянно убегал, чтоб не съели...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 апреля 2018, 18:27

      Аарон! Есть пока никого не нужно, но план с арендой выполнен только наполовину! Впереди ещё "Спартак"!

      Помни: планы Гинера - планы народа! :-)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 2 апреля 2018, 18:19

      попахивает расизмом. пусть комитет по этике разбирается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 апреля 2018, 18:07

      Если бы Оланаре сказал в шутку "да", то Слуцкий сказал бы: "Давай Мусу съедим, классные чебуреки получатся".

      1
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      ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 > vick-north-west 2 апреля 2018, 22:25

      Мусса костлявый.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > alexa1995 2 апреля 2018, 22:32

      Шутка, Муса для Слуцкого всё, он скорее свою ногу дал бы съесть.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 апреля 2018, 17:33

      я бы все таки уточнил, что это было за слово )))
      Но Слуцкий красава, есть чувство юмора, но до Гамулы пока далеко ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 2 апреля 2018, 17:22

      А если бы Оланаре "в шутку" спросил Слуцкого, а ест ли он мацу с кровью христианских младенцев на песах? Что со всеми нами происходит? Даже вполне вменяемые люди типа Слуцкого превращаются в дебилов.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 2 апреля 2018, 17:19

      Как в том фильме:Чё ты гонишь,за километр видно что ты людоедом был!

      7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > yarik1_78 2 апреля 2018, 17:22

      Жмурки

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > С-Пб on-line 2 апреля 2018, 18:42

      Точно,жмурки!

      2
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