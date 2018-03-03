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    Оланаре считает, что в целом судья игры с «Зенитом» отработал хорошо

    Нападающий пермского «Амкара» Аарон Оланаре оценил работу арбитра в матче 21 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0). Африканец доволен Владимиром Сельдяковым.

    «Сегодня была хорошая игра, непростой матч, но мы завоевали одно очко. Мы вполне наиграли на ничью и очень довольны этим.

    Что касается арбитра, на мой взгляд, он справился. Возможно, где-то были допущены ошибки, но в целом хорошо отработал.

    В «Амкаре» чувствую себя очень хорошо, неплохо играю. Всe окей. Теперь моя главная задача – забить и принести максимум пользы, чтобы сохранить команду в Премьер-лиге», – заявил форвард.

    Пермяки в турнирной таблице идут в зоне переходных матчей.

    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2018 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 3 марта 2018, 22:54

      Но пенальти был 100%:)!

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