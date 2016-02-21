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  • Холмен: «Уверен, что многие в Швеции считают мой переход в «Динамо» не лучшим решением»

Холмен: «Уверен, что многие в Швеции считают мой переход в «Динамо» не лучшим решением»

21 февраля 2016, 12:34
1

Новоиспеченный защитник московского "Динамо" Себастьян Холмен рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в стане бело-голубых.

"Я попал в отличную команду, здесь собраны хорошие футболисты. Мне все понравилось. Что касается моего общения с ребятами на тренировке, несколько слов на русском языке я уже сказал. Когда "Динамо" вышло на меня с предложением, сразу загорелся идеей перейти в эту команду. Знал, что это большой российский клуб, и был в курсе, что в России сильный чемпионат.

Честно говоря, совсем не сомневался, подписывать контракт или нет. В Россию уже приезжали игроки из Швеции, но я ни с кем из них переход не обсуждал. Можно было спросить совет у Вернблума из ЦСКА, но это все равно ничего бы не изменило.

Думаю, что многие специалисты и журналисты в Швеции были удивлены моему выбору, РФПЛ не так популярна в моей стране. Уверен, что многие из них скажут, что это не лучшее решение. Но я не обращаю на это внимания. Для меня переход в "Динамо" — шаг вперед и мне все равно, что эксперты будут думать о моем переезде", - сказал швед.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Хольмен Себастьян
Комментарии (1)
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Вомбат
1456052642
Видно совсем в Швеции футболистам не платят...
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