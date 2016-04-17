Хольмен: «Игроки «Динамо» стараются не думать о возможном вылете в ФНЛ»

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:1) отметив, что несмотря на то, что это поражение приблизило команду к зоне стыковых игр, бело-голубые стараются не думать о возможном вылете в ФНЛ.

– В первом тайме мы играли совсем неплохо. Не сумели использовать свои моменты, которых набралось немало. В этом и есть наша главная проблема. Мы обязаны были реализовывать свои шансы.

– «Динамо» после поражения вплотную приблизилось к стыкам. Не опасаетесь ли вылета в ФНЛ?

– Мы стараемся не думать об этом. Повторюсь, мы сыграли не так плохо. Нам не повезло в завершающей стадии, а «Крылья» грамотно использовали один из очень немногих своих моментов. Стараемся не думать о негативе – все еще в наших руках.