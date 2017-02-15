Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаэссон: «Реальная Россия оказалась даже лучше, чем я ожидал»

    Новичок «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился своими впечатлениями от России.

    «Большинство отзывов о России были позитивными. Мне говорили: «Езжай и используй этот шанс!»

    Советовался ли с Вернблумом из ЦСКА? Нет. Потому что мы незнакомы. То есть, конечно, мне известно, кто это такой. Но он закончил выступления за сборную Швеции еще до того, как меня стали вызывать в национальную команду. Так что встретиться в сборной нам так и не удалось.

    Зато у меня есть товарищ, который играет в ФНЛ за московское «Динамо», Себастьян Хольмен, с которым мы вместе играли в Швеции. Вот с ним я обсуждал переход. Никогда раньше не был в России, видел только фотографии из Краснодара. Однако реальность оказалась даже лучше, чем я ожидал», – рассказал полузащитник.

    Напомним, что Клаэссон перешел в кубанский клуб в январе из «Эльфсборга».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2017 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 16 февраля 2017, 14:37

      Россия!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 15 февраля 2017, 18:22

      Он просто рад ! у себя столько не заработает !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 февраля 2017, 15:04

      Шведы в последнее время хорошо у нас себя показывают этот игрок мне пока совершенно не известен удачи ему в Краснодаре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 15 февраля 2017, 13:07

      конечно лучше. Налогов 0.05%, зп в баксах а цены в рублях по 60р за бакинский.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Nazar800 15 февраля 2017, 12:55

      Для нормальных пацанов,-Россия всегда со всей душой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 15 февраля 2017, 12:51

      Не говори "гоп"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 15 февраля 2017, 12:24

      Наверное когда ехал, думал тут на улицах стреляют и людей как в Сомали крадут! А тут все подругому-даже шведу рады,не то что у них в европопе. .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 февраля 2017, 10:40

      Весь вопрос в том, а что он ожидал увидеть и лучше чего оказалось?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > kykyi 15 февраля 2017, 11:13

      Ожидал увидеть медведей с балалайками на улицах, пьющих водку - классическое ожидание иностранцев от России)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Pro100Kid 15 февраля 2017, 11:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наверное. А увидел всего то пьющих боярышник бомжей, а медведей не увидел.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 15 февраля 2017, 10:34

      Обама вам наговорит, приезжайте смотрите.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11