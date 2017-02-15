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  • Клаэссон: «Реальная Россия оказалась даже лучше, чем я ожидал»

Клаэссон: «Реальная Россия оказалась даже лучше, чем я ожидал»

15 февраля 2017, 09:06
18

Новичок «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился своими впечатлениями от России.

«Большинство отзывов о России были позитивными. Мне говорили: «Езжай и используй этот шанс!»

Советовался ли с Вернблумом из ЦСКА? Нет. Потому что мы незнакомы. То есть, конечно, мне известно, кто это такой. Но он закончил выступления за сборную Швеции еще до того, как меня стали вызывать в национальную команду. Так что встретиться в сборной нам так и не удалось.

Зато у меня есть товарищ, который играет в ФНЛ за московское «Динамо», Себастьян Хольмен, с которым мы вместе играли в Швеции. Вот с ним я обсуждал переход. Никогда раньше не был в России, видел только фотографии из Краснодара. Однако реальность оказалась даже лучше, чем я ожидал», – рассказал полузащитник.

Напомним, что Клаэссон перешел в кубанский клуб в январе из «Эльфсборга».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Динамо Вернблум Понтус Хольмен Себастьян Классон Виктор
Комментарии (18)
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adekvat
1487144090
Обама вам наговорит, приезжайте смотрите.
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kykyi
1487144417
Весь вопрос в том, а что он ожидал увидеть и лучше чего оказалось?
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Коняга со стажем
1487150667
Наверное когда ехал, думал тут на улицах стреляют и людей как в Сомали крадут! А тут все подругому-даже шведу рады,не то что у них в европопе. .
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zadira56
1487152268
Не говори "гоп"
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Nazar800
1487152511
Для нормальных пацанов,-Россия всегда со всей душой...
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калач
1487153252
конечно лучше. Налогов 0.05%, зп в баксах а цены в рублях по 60р за бакинский.
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hevbn 28
1487160298
Шведы в последнее время хорошо у нас себя показывают этот игрок мне пока совершенно не известен удачи ему в Краснодаре.
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a_who
1487172120
Он просто рад ! у себя столько не заработает !
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directorpg
1487245032
Россия!!!
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