Клаэссон: «Реальная Россия оказалась даже лучше, чем я ожидал»

Новичок «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился своими впечатлениями от России.

«Большинство отзывов о России были позитивными. Мне говорили: «Езжай и используй этот шанс!»

Советовался ли с Вернблумом из ЦСКА? Нет. Потому что мы незнакомы. То есть, конечно, мне известно, кто это такой. Но он закончил выступления за сборную Швеции еще до того, как меня стали вызывать в национальную команду. Так что встретиться в сборной нам так и не удалось.

Зато у меня есть товарищ, который играет в ФНЛ за московское «Динамо», Себастьян Хольмен, с которым мы вместе играли в Швеции. Вот с ним я обсуждал переход. Никогда раньше не был в России, видел только фотографии из Краснодара. Однако реальность оказалась даже лучше, чем я ожидал», – рассказал полузащитник.

Напомним, что Клаэссон перешел в кубанский клуб в январе из «Эльфсборга».