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    «Динамо» объявило об уходе Хольмена

    Центральный защитник Себастьян Хольмен покинул московское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

    У 27-летнего шведа истек контракт с «Динамо», поэтому он получил статус свободного агента.

    «Себастьян, мы благодарим тебя за годы, в которые ты защищал честь нашего клуба, за самоотверженную игру и профессионализм в тренировочном процессе. Желаем удачи в дальнейшей карьере и надеемся, что «Динамо» навсегда останется в твоем сердце как важная часть жизни, о который ты будешь вспоминать с теплотой и гордостью!» – говорится в заявлении клуба.

    • Хольмен выступал за «Динамо» с 2016 года.
    • В активе футболиста 92 сыгранных матча, один гол и две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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