«Динамо» объявило об уходе Хольмена

Центральный защитник Себастьян Хольмен покинул московское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

У 27-летнего шведа истек контракт с «Динамо», поэтому он получил статус свободного агента.

«Себастьян, мы благодарим тебя за годы, в которые ты защищал честь нашего клуба, за самоотверженную игру и профессионализм в тренировочном процессе. Желаем удачи в дальнейшей карьере и надеемся, что «Динамо» навсегда останется в твоем сердце как важная часть жизни, о который ты будешь вспоминать с теплотой и гордостью!» – говорится в заявлении клуба.