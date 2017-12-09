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    • Хольмен: «Сборная Швеции сильна и без Ибрагимовича с Вернблумом»

    Хольмен: «Сборная Швеции сильна и без Ибрагимовича с Вернблумом»

    Защитник «Динамо» и сборной Швеции Себастьян Хольмен заявил, что все были бы рады возвращению в национальную команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. При этом игрок бело-голубых подчеркнул, что даже без него, а также полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума «тре крунур» все равно остаются сильной командой.

    Ибрагимович и Вернблум ранее объявили об уходе из сборной.

    – Надеюсь сыграть на чемпионате мира в России. Это важная цель для меня. Но узнаем, получится ли, только ближе к лету.

    – Как вам группа?

    – Трудная. Германия очень хорошая. Мексика обычно качественно выступает на крупных турнирах, хотя эту команду пока не изучал. И про Корею нельзя забывать. Но в отборочном турнире мы обыгрывали Францию, Голландию, Италию. Так что Швеция тоже ничего.

    – Рассчитываете, наверное, выйти из группы?

    – Хочется выигрывать в каждом матче. Никому не хочется просто быть частью чемпионата мира.

    – Златан Ибрагимович за сборную не играет, но теоретически может вернуться к чемпионату мира. Хотели бы выступить с ним?

    – Конечно. Он – один из лучших футболистов в мире. Если Златан захочет вернуться – все будут счастливы. Но он сказал, что закончил со сборной. Неизвестно, станет ли он изменять своему слову.

    – Понтус Вернблум тоже не выступает за сборную Швеции. Кто был бы важнее на чемпионате мира – Златан или Понтус?

    – Ибрагимович – футболист мирового класса. Мне нравится, как выступает Понтус, но он игрок не такого уровня. Но у нас и так сильная команда, вне зависимости, приедут они или нет. Это не так важно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2017 18:20
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    Комментарии (4)
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    kvm5
    1512834057
    но не так как с ними
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    Татарин за ЦСКА
    1512846342
    Если в команде будут эти двое,Шведы явно сильнее станут.
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    ologreds
    1694991767
    numo528636
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