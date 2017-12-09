Хольмен: «Сборная Швеции сильна и без Ибрагимовича с Вернблумом»

Защитник «Динамо» и сборной Швеции Себастьян Хольмен заявил, что все были бы рады возвращению в национальную команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. При этом игрок бело-голубых подчеркнул, что даже без него, а также полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума «тре крунур» все равно остаются сильной командой.

Ибрагимович и Вернблум ранее объявили об уходе из сборной.

– Надеюсь сыграть на чемпионате мира в России. Это важная цель для меня. Но узнаем, получится ли, только ближе к лету.

– Как вам группа?

– Трудная. Германия очень хорошая. Мексика обычно качественно выступает на крупных турнирах, хотя эту команду пока не изучал. И про Корею нельзя забывать. Но в отборочном турнире мы обыгрывали Францию, Голландию, Италию. Так что Швеция тоже ничего.

– Рассчитываете, наверное, выйти из группы?

– Хочется выигрывать в каждом матче. Никому не хочется просто быть частью чемпионата мира.

– Златан Ибрагимович за сборную не играет, но теоретически может вернуться к чемпионату мира. Хотели бы выступить с ним?

– Конечно. Он – один из лучших футболистов в мире. Если Златан захочет вернуться – все будут счастливы. Но он сказал, что закончил со сборной. Неизвестно, станет ли он изменять своему слову.

– Понтус Вернблум тоже не выступает за сборную Швеции. Кто был бы важнее на чемпионате мира – Златан или Понтус?

– Ибрагимович – футболист мирового класса. Мне нравится, как выступает Понтус, но он игрок не такого уровня. Но у нас и так сильная команда, вне зависимости, приедут они или нет. Это не так важно.