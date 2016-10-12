Хольмен: «Хотелось бы, как и Панченко, попасть в национальную сборную из ФНЛ»

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен рассказал, по какой причине бело-голубым не удалось заработать три очка в отложенном поединке 13-го тура ФНЛ с «Химками» (0:0). Также швед отметил, что по примеру нападающего Кирилла Панченко надеется получить вызов в свою национальную команду, выступая не в элитном дивизионе.

«Первый тайм у «Динамо» вышел не слишком хорошим, мы действовали медленно. Во второй половине мы стали играть получше, создавали моменты, но сегодня этих моментов не хватило для победы.

Могу ли я представить, что меня, как и Панченко, вызовут в сборную Швеции из ФНЛ? Да, хотелось бы в это верить. Каждый мечтает защищать цвета своей сборной, это одна из моих целей. Возможно, я достигну этого в дальнейшем, если я буду хорошо играть. Но сейчас моя главная задача – «Динамо», – сказал Хольмен.