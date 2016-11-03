Хольмен: «Ибрагимович воровал байки, дрался со сверстниками и делал много других сумасшедших вещей»

Шведский защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен высказался на тему вызывающего поведения нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

– Мы все знаем, что Златан крутой тип. Он гоняет на спортивных машинах, покупает дорогие вещи. Это нормально для шведского футболиста?

– Нет. На самом деле шведские футболисты не получают огромных денег. Да, у нас неплохая зарплата, но не очень большая. Футболисты в Швеции ездят на таких же машинах, что и все остальные люди. Они не хотят выделяться из толпы, быть идолом для кого-то. Футболисты просто хотят быть обычными людьми. Златан – исключение. Не знаю, сколько миллионов он заработал, но у него есть достаточно денег, чтобы позволить себе купить дорогую машину и наслаждаться ею.

– А в детстве он воровал велосипеды.

– Он же вырос в Мальме, на юге Швеции. Поэтому он воровал байки, дрался со сверстниками и делал много других сумасшедших вещей. Но Мальме – это не вся Швеция. Я родился в спокойном городке Буросе и никогда не воровал велосипеды.