Хольмен: «На сегодняшний день «Спартак» – лучшая команда России»

Защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен подвел итоги матча 1-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2). Шведский футболист признался, что остался доволен результатом встречи против лучшей команды России.

— «Динамо» вырвало ничью на последних секундах матча со «Спартаком». Но болельщики рады как после победы…

— Нам удалось забить два гола после перерыва, сделав таким образом камбэк и заработав важное очко. Действительно, эта ничья ощущается почти как победа. Мы, безусловно, счастливы, что нам удалось перевернуть ход встречи. «Динамо» противостоял принципиальный, сложный соперник и в таких условиях мы можем быть довольны результатом.

— Первый тайм начался для «Динамо» неплохо. Почему не удалось выдержать этот темп?

— Считаю, что игра в первом тайме нам вообще не удалась. Мы находились под серьезным прессингом со стороны «Спартака». Соперник навязал нам очень быстрый темп и хорошо владел мячом. Также мы часто отдавали ему много пространства. Промес, Зе Луиш и Адриано этим активно пользовались, что и провело к двум пропущенным мячам. Зато во второй половине игры нам удалось полностью переломить ход встречи. После перерыва наша команда показывала совершенно другой футбол. На мой взгляд, во втором тайме мы выглядели гораздо лучше.

— «Спартак» — чемпион прошлого сезона. Чувствовалось, что играете против лучшей команды страны?

— Безусловно, это очень сильная команда. Как вы сказали, они чемпионы страны и в этом году будут играть в Лиге чемпионов с сильнейшими клубами Европы. «Спартак» всегда был одной из лучших команд России, а на сегодняшний день — лучшая. Однако я считаю, что «Динамо» также очень сильный клуб. Думаю, что мы показали это сегодня тем, что можем соревноваться с чемпионом России.