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  • Хольмен: «На сегодняшний день «Спартак» – лучшая команда России»

Хольмен: «На сегодняшний день «Спартак» – лучшая команда России»

22 июля 2017, 01:36
12

Защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен подвел итоги матча 1-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2). Шведский футболист признался, что остался доволен результатом встречи против лучшей команды России.

— «Динамо» вырвало ничью на последних секундах матча со «Спартаком». Но болельщики рады как после победы…

— Нам удалось забить два гола после перерыва, сделав таким образом камбэк и заработав важное очко. Действительно, эта ничья ощущается почти как победа. Мы, безусловно, счастливы, что нам удалось перевернуть ход встречи. «Динамо» противостоял принципиальный, сложный соперник и в таких условиях мы можем быть довольны результатом.

— Первый тайм начался для «Динамо» неплохо. Почему не удалось выдержать этот темп?

— Считаю, что игра в первом тайме нам вообще не удалась. Мы находились под серьезным прессингом со стороны «Спартака». Соперник навязал нам очень быстрый темп и хорошо владел мячом. Также мы часто отдавали ему много пространства. Промес, Зе Луиш и Адриано этим активно пользовались, что и провело к двум пропущенным мячам. Зато во второй половине игры нам удалось полностью переломить ход встречи. После перерыва наша команда показывала совершенно другой футбол. На мой взгляд, во втором тайме мы выглядели гораздо лучше.

— «Спартак» — чемпион прошлого сезона. Чувствовалось, что играете против лучшей команды страны?

— Безусловно, это очень сильная команда. Как вы сказали, они чемпионы страны и в этом году будут играть в Лиге чемпионов с сильнейшими клубами Европы. «Спартак» всегда был одной из лучших команд России, а на сегодняшний день — лучшая. Однако я считаю, что «Динамо» также очень сильный клуб. Думаю, что мы показали это сегодня тем, что можем соревноваться с чемпионом России.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Хольмен Себастьян
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Гридень
1500680619
Надо признать, Динамо показало характер
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Alex Flash
1500681716
Им позволили сыграть
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Zubo
1500683358
Главное повторяйте про себя больше ...
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Диктор
1500692495
В словах,Спартак на сегодня -лучшая команда России,все верно на 100%.
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vitvik
1500701934
Объективно, Спартак - чемпион. А необъективно, он только второй. Первых много!
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Вадим 1972
1500702190
Как бы не исходили желчью все те, кого от одного только упоминания про Спартак выворачивает на изнанку, на данный момент Спартак сильнейшая команда России !
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subbotaspartak
1500709614
Я признанию рад, Но надо ещё раз доказать.
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OfaZavr
1500709740
По честному сказал. Молодец!
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кеша_КБ
1500725880
- кстати, Хольмен - хороший защитник!, и Панченко - перспективен!...я бы обменял их на Попова и Мельгарехо)))
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