«Динамо» продлило контракт с Рыковым

Московское «Динамо» осенью продлило контракт с защитником Владимиром Рыковым. Об этом сообщил заместитель генерального директора бело-голубых по спортивным вопросам Роман Широков.

Летом 2019 года заканчиваются контракты у Антона Шунина, Евгения Луценко, Себастьяна Хольмена и Алексея Козлова.

«Рыков переподписан еще осенью, с остальными будем разговаривать. При наличии предложений по игрокам от других клубов — будем думать. Новый контракт с Рыковым рассчитан на два года», — заявил Широков.