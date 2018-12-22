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    «Динамо» продлило контракт с Рыковым

    Московское «Динамо» осенью продлило контракт с защитником Владимиром Рыковым. Об этом сообщил заместитель генерального директора бело-голубых по спортивным вопросам Роман Широков.

    Летом 2019 года заканчиваются контракты у Антона Шунина, Евгения Луценко, Себастьяна Хольмена и Алексея Козлова.

    «Рыков переподписан еще осенью, с остальными будем разговаривать. При наличии предложений по игрокам от других клубов — будем думать. Новый контракт с Рыковым рассчитан на два года», — заявил Широков.

    • Рыков в этом сезоне провел 12 матчей, забив один гол.
    • «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +757

      SIRIUS 2002 38 минут назад

      Для Динамо на данный момент, уровню команды соответствует!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Russia 2010 2 часа назад

      Здорово )

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