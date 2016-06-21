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  • Орещук: «Губочан остается в «Динамо», по Денисову предложений нет»

Орещук: «Губочан остается в «Динамо», по Денисову предложений нет»

21 июня 2016, 16:08
3

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко рассказал о планах московского клуба во время летнего трансферного окна.

– Появилась информация, что Погребняк, Дьяков и Денисов в ближайшее время могут покинуть «Динамо».

– Клуб ведет переговоры по аренде в команды РФПЛ Дьякова и Погребняка. Но ребят никто не гонит. Если они не захотят уходить – проведут сезон в «Динамо». Денисов? По нему пока никаких предложений нет.

– Если Погребняк и Дьяков покинут бело-голубых, то им на замену будет кто-то приобретен?

– Мы закупились вперед, так что команда укомплектована. Если, к примеру, Погребняк решит уйти, то у нас есть Панченко, Бечирай, вот Луценко не так давно подписали. В защите у нас есть Губочан, Хольмен, Данилкин, Рыков. Тот же Дьяков пока никуда еще не перешел.

– Рассматривается только аренда данных футболистов?

– Да, и на Дьякова, и на Павла мы в дальнейшем рассчитываем в «Динамо».

– Вы упомянули Губочана, он решил остаться в «Динамо» и играть в ФНЛ?

– С Томашем у нас был разговор, и мы пришли к соглашению, что он продолжит выступление за клуб. Если мы получим хорошее предложение от зарубежной команды, то тогда готовы будем рассмотреть вариант продажи.

– Какова ситуация с Ионовым? Стоит ли ждать, что до конца недели он станет армейцем?

– Переговоры ведутся, но конкретной даты я вам сказать не могу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Денисов Игорь Погребняк Павел Ионов Алексей Губочан Томаш Дьяков Виталий Хольмен Себастьян
Комментарии (3)
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jet andy
1466521793
Губо, сваливай оттуда поскорей!
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denisrebrikov
1466529463
Будет хорошо если Губо останется!
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1466597543
Брезгливо как-то, торчать в этом сраном Динамо. Сами динамовские воспитанники в первых рядах сваливают куда угодно - а уж они-то безусловно понимают ценность этого дохлого проекта Лаврентия Берии.
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