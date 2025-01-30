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Швеция. Аллсвенскан
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Эльфсборг
Себастьян Хольмен
Статистика
€ 400 тыс
Себастьян Хольмен - статистика
Эльфсборг
29 апреля 1992 (34)
#8 | Защитник
Швеция
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Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльфсборг
14
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Тоттенхэм
3 : 0
30.01.2025
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Эльфсборг
1 : 0
23.01.2025
Ницца
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Эльфсборг
1 : 0
12.12.2024
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Атлетик
3 : 0
28.11.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Эльфсборг
1 : 1
07.11.2024
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Галатасарай
4 : 3
23.10.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
25.09.2024
Эльфсборг
1' - 86'
86'
Лига Европы, 4 раунд
Эльфсборг
0 : 1
29.08.2024
Мольде
1' - 115'
Лига Европы, 4 раунд
Мольде
0 : 1
22.08.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Эльфсборг
2 : 0
15.08.2024
Риека
1' - 90'
83'
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 1
08.08.2024
Эльфсборг
1' - 90'
36'
Лига Европы, 2 раунд
Эльфсборг
2 : 0
01.08.2024
Шериф
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 1
25.07.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Пафос
2 : 5
18.07.2024
Эльфсборг
1' - 90'
25'
Лига Европы, 1 раунд
Эльфсборг
3 : 0
11.07.2024
Пафос
1' - 90'
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