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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Эльфсборг
Атлетик - Эльфсборг: обзор матча 28 ноября 2024
Атлетик
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Эльфсборг
6'
А. Бойро
24'
Б. Прадос
54'
Г. Гурусета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Эльфсборг
Замена
И. Леке
️️️️
А. Бойро
76'
72'
Замена
E. Holten
️️️️
Б. Зенели
72'
Замена
Т. Йегбе
️️️️
М. Байду
72'
Замена
Р. Каиб
️️️️
А. Касем
Замена
Н. Серрано
️️️️
Н. Уильямс
63'
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
63'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Руис де Галаррета
56'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
56'
ГОЛ! 3:0!
Г. Гурусета
Пас отдал
А. Бойро
54'
30'
Желтая карточка
B. Ibrahim
ГОЛ! 2:0!
Б. Прадос
Пас отдал
Н. Уильямс
24'
Желтая карточка
И. Уильямс
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Бойро
Пас отдал
Г. Гурусета
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Бойро
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-2-2
31
Петтерссон
3
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Хульт
23
Зенели
16
Бальдюрссон
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
37
Касем
24
Каиб
24
Каиб
37
Касем
30
Байду
59
Йегбе
59
Йегбе
30
Байду
23
Зенели
11
11
23
Зенели
Остались в запасе
Атлетик
Эльфсборг
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Эльфсборг
1
1
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
650
284
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.27
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
1 : 1
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
1 : 1
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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