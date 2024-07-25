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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Эльфсборг
Шериф - Эльфсборг: обзор матча 25 июля 2024
Шериф
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Эльфсборг
86'
С. Хедлунд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Эльфсборг
90'
+3
Желтая карточка
С. Хедлунд
87'
Замена
Р. Каиб
️️️️
Н. Хульт
Замена
А. Уаттара
️️️️
A. Allach
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Хедлунд
Желтая карточка
С. Бадоло
85'
77'
Замена
П. Фрик
️️️️
М. Байду
69'
Желтая карточка
Н. Хульт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
16
Рашид Аль-Туми
ВР
13
Matheus Lins
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
69
Петер Адемо
ОП
18
Мусса Куабу
ОП
18
Жоау Паулу
ЦП
45
Ayyoub Allach
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Майкл Байду
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
3
Roko Jureskin
ЦП
99
Ajak Riak
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Эльфсборг
24
Рами Каиб
ЛЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
17
Пер Фрик
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
2-2-2-1
16
Аль-Туми
13
22
Бехиратче
69
Адемо
18
Куабу
18
Паулу
45
88
Бадоло
3-3-1-1
31
Петтерссон
4
Хенрикссон
8
Хольмен
23
Хульт
30
Байду
6
23
Зенели
9
Зенели
15
Хедлунд
45
7
Уаттара
7
Уаттара
45
23
Хульт
24
Каиб
24
Каиб
23
Хульт
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
Остались в запасе
Шериф
Эльфсборг
1
Думитру Челядник
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
3
Roko Jureskin
ЦП
61
Рашид Аканби
ЛВ
99
Ajak Riak
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
1
Виктор Страйстари
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
3
Roko Jureskin
ЦП
61
Рашид Аканби
ЛВ
99
Ajak Riak
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
Остались в запасе
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Шериф - Эльфсборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Marek Radina, Czech Republic
Стадион:
Sheriff Stadium, Tiraspol
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