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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Шериф
Эльфсборг - Шериф: обзор матча 01 августа 2024
Эльфсборг
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Шериф
2'
Д. Абдулаи
73'
М. Байду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Шериф
Желтая карточка
Б. Зенели
86'
Замена
L. Östman
️️️️
А. Зенели
84'
84'
Замена
А. Уаттара
️️️️
A. Allach
Замена
J. Larsson
️️️️
С. Хедлунд
79'
Замена
Р. Каиб
️️️️
Н. Хульт
78'
ГОЛ! 2:0!
М. Байду
Пас отдал
С. Хедлунд
73'
69'
Замена
Р. Аканби
️️️️
М. Куабу
69'
Замена
R. Jureskin
️️️️
Ж. Паулу
Замена
E. Aron Guðmundsson
️️️️
Д. Абдулаи
67'
Желтая карточка
И. Петтерссон
57'
Желтая карточка
Г. Хенрикссон
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Абдулаи
Пас отдал
Н. Хульт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Шериф
16
Рашид Аль-Туми
ВР
44
Alesio Mija
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
66
Ilounga Pata
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
13
Matheus Lins
ЦЗ
18
Мусса Куабу
ОП
18
Жоау Паулу
ЦП
45
Ayyoub Allach
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
99
Ajak Riak
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
69
Петер Адемо
ОП
3
Roko Jureskin
ЦП
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
4-3-1-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
9
Абдулаи
15
Хедлунд
3-3-2-1-1
16
Аль-Туми
66
4
13
44
18
Куабу
22
Бехиратче
18
Паулу
45
88
Бадоло
99
9
Зенели
21
21
9
Зенели
23
Хульт
24
Каиб
24
Каиб
23
Хульт
9
Абдулаи
19
19
9
Абдулаи
15
Хедлунд
13
13
15
Хедлунд
18
Паулу
3
3
18
Паулу
18
Куабу
61
Аканби
61
Аканби
18
Куабу
45
7
Уаттара
7
Уаттара
45
Остались в запасе
Эльфсборг
Шериф
16
Marcus Bundgaard
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
1
Виктор Страйстари
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
69
Петер Адемо
ОП
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
2
Stefan Despotovski
ЦЗ
69
Петер Адемо
ОП
24
Danila Forov
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Эльфсборг - Шериф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Luis Miguel Branco Godinho, Portugal
Стадион:
Borås Arena, Boras
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