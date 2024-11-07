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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Брага
Эльфсборг - Брага: обзор матча 07 ноября 2024
Эльфсборг
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Брага
84'
E. Holten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Брага
90'
+3
Желтая карточка
П. Оливейра
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Маркеш
Желтая карточка
С. Хедлунд
90'
87'
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Р. Орта
ГОЛ! 1:0!
E. Holten
84'
Замена
E. Holten
️️️️
М. Байду
75'
Замена
Р. Каиб
️️️️
А. Касем
75'
68'
Замена
А. Орта
️️️️
Ж. Моутинью
68'
Замена
Ж. Горби
️️️️
В. Карвальо
61'
Замена
Брума
️️️️
И. Гарби
46'
Замена
А. Эль Уаззани
️️️️
Р. Фернандес
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Timothy Ouma
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Роберто Фернандес
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
4-2-2-2
31
Петтерссон
23
Хульт
3
59
Йегбе
8
Хольмен
6
16
Бальдюрссон
9
Зенели
30
Байду
37
Касем
15
Хедлунд
3-1-1-3-2
21
Хорничек
15
Оливейра
26
Арри-Мби
13
Феррейра
6
Карвальо
8
Моутинью
21
Орта
17
Гарби
78
Фернандеш
77
Мартинес
9
Фернандес
37
Касем
24
Каиб
24
Каиб
37
Касем
30
Байду
11
11
30
Байду
6
Карвальо
29
Горби
29
Горби
6
Карвальо
8
Моутинью
6
Орта
6
Орта
8
Моутинью
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
21
Орта
33
Маркеш
33
Маркеш
21
Орта
17
Гарби
77
Брума
77
Брума
17
Гарби
Остались в запасе
Эльфсборг
Брага
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
1
Матеус
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Эльфсборг - Брага
2
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
8
Офсайды
2
0
Количество передач
370
629
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.18
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
1 : 1
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
1 : 1
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Джуджин Кхаджа
Стадион:
Borås Arena, Boras
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