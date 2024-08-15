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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Риека
Эльфсборг - Риека: обзор матча 15 августа 2024
Эльфсборг
15.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Риека
68'
М. Байду
83'
А. Касем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Риека
89'
Желтая карточка
М. Зломислич
84'
Замена
Š. Butić
️️️️
B. Bogojević
Желтая карточка
С. Хольмен
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Касем
Пас отдал
А. Зенели
83'
73'
Замена
Э. Банда
️️️️
Д. Петрович
73'
Замена
Л. Селахи
️️️️
В. Ходжа
ГОЛ! 1:0!
М. Байду
Пас отдал
А. Касем
68'
Замена
А. Зенели
️️️️
П. Фрик
67'
Желтая карточка
М. Байду
58'
56'
Желтая карточка
Д. Петрович
39'
Желтая карточка
Т. Фрук
Замена
B. Ibrahim
️️️️
Г. Хенрикссон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
Риека
6
Степан Радельич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
27
Šimun Butić
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
4-3-3
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Зенели
6
30
Байду
17
Фрик
37
Касем
15
Хедлунд
1-3-2-5
6
Радельич
25
21
Петрович
10
Фрук
4
Янкович
87
Пашалич
15
34
Деветак
22
Ходжа
29
Иванович
23
Зломислич
4
Хенрикссон
3
3
4
Хенрикссон
17
Фрик
9
Зенели
9
Зенели
17
Фрик
25
27
27
25
21
Петрович
12
Банда
12
Банда
21
Петрович
22
Ходжа
18
Селахи
18
Селахи
22
Ходжа
Остались в запасе
Эльфсборг
Риека
21
Leo Östman
ЦФ
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
21
Leo Östman
ЦФ
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
28
Иван Смольчич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Эльфсборг - Риека
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
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Риека
- : -
03.12.2026
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1 : 0
28.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Borås Arena, Boras
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