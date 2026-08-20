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  • «Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 18:47
Мидтьюлланд
20.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Риека
20' Г. Чо 49' С. Йоханнсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
(К) ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
24
Дарио Осорио
ПВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
45
Анте Майсторович
(К) ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
6
B. Pavic
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
АП
4
Нико Янкович
АП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Мидтьюлланд
25
Nordin Bakker
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
27
Софус Йоханнсен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
18
Stanley Iheanacho
ЦФ
Риека
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Самуэле Виньято
АП
14
Амер Гояк
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЛФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Олафссон
22
Серенсен
3
Йенсен
5
Кристенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
19
17
Андреасен
24
Осорио
9
Франкулину
10
Чо
3-1-2-2-2
99
22
Орек
45
Майсторович
5
34
Деветак
6
26
Дантас
10
Фрук
4
Янкович
18
Аду-Аджей
8
24
Осорио
29
Габриэль
29
Габриэль
24
Осорио
10
Чо
90
Этим
90
Этим
10
Чо
21
Кастильо
29
Вятьен
29
Вятьен
21
Кастильо
17
Андреасен
27
Йоханнсен
27
Йоханнсен
17
Андреасен
9
Франкулину
18
18
9
Франкулину
10
Фрук
23
Ласицкас
23
Ласицкас
10
Фрук
8
14
Гояк
14
Гояк
8
4
Янкович
7
Кабадайи
7
Кабадайи
4
Янкович
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
26
Дантас
21
21
26
Дантас
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Риека
38
Julius Emefile
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
38
Julius Emefile
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Мидтьюлланд - Риека
1
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
19
Офсайды
2
2
Количество передач
457
298
Сейвы
1
8
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Риека», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Риека»

«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Риека Мидтьюлланд
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