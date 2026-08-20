20.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
3-1-2-2-2
1
Олафссон
22
Серенсен
3
Йенсен
5
Кристенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
19
17
Андреасен
24
Осорио
9
Франкулину
10
Чо
3-1-2-2-2
99
22
Орек
45
Майсторович
5
34
Деветак
6
26
Дантас
10
Фрук
4
Янкович
18
Аду-Аджей
8
24
Осорио
29
Габриэль
29
Габриэль
24
Осорио
10
Чо
90
Этим
90
Этим
10
Чо
21
Кастильо
29
Вятьен
29
Вятьен
21
Кастильо
17
Андреасен
27
Йоханнсен
27
Йоханнсен
17
Андреасен
9
Франкулину
18
18
9
Франкулину
10
Фрук
23
Ласицкас
23
Ласицкас
10
Фрук
8
14
Гояк
14
Гояк
8
4
Янкович
7
Кабадайи
7
Кабадайи
4
Янкович
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
26
Дантас
21
21
26
Дантас
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Риека
38
Julius Emefile
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
38
Julius Emefile
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Мидтьюлланд - Риека
1
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
19
Офсайды
2
2
Количество передач
457
298
Сейвы
1
8
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Риека», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Риека»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»