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«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:46
Риека - Мидтьюлланд
27 авг. 2026, четверг 21:45 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Мидтьюлланда»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между хорватской «Риекой» и датским «Мидтьюлландом» пройдет 27 августа 2026 года в Риеке на стадионе «ХНК Риека». В первой встрече в Дании победу со счeтом 2:0 одержал «Мидтьюлланд», и теперь хорватам предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. Хозяева традиционно сильны дома – они выиграли семь последних матчей на своем поле, но их оборона в последнее время действует нестабильно. Гости, напротив, не проигрывают в шести последних встречах и имеют одну из лучших защит в текущем розыгрыше. Сможет ли «Риека» совершить камбэк и выйти в групповой этап, или «Мидтьюлланд» уверенно сохранит свое преимущество и продолжит борьбу за трофей?

Кто победит в матче

«Риека» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою впечатляющую серию на «ХНК Риека» – семь побед подряд на своем поле. Однако в атаке хозяева действуют не слишком эффективно: в среднем 1,00 гола за последние пять игр, что при необходимости отыгрывать два мяча может стать серьезной проблемой. Оборона «Риеки» также вызывает тревогу – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и команда пропускает в четырeх последних матчах. В первом поединке хорваты не сумели забить «Мидтьюлланду» на выезде и пропустили два гола, что создает серьезное психологическое давление. В чемпионате Хорватии «Риека» обыграла «Истру 1961» (3:2) и «Вараждин» (2:0), но в еврокубках против более организованных соперников ее защита не выдерживает. Чтобы пройти дальше, хозяевам необходимо забивать минимум два мяча и не пропускать – задача крайне сложная против столь надежной обороны.

«Мидтьюлланд» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и образцовой обороной. Датский клуб не проигрывает в шести последних матчах, а его защита действует практически безупречно – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда стабильно забивает в шести последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за игру. В первом матче датчане уверенно переиграли «Риеку» со счeтом 2:0, полностью контролируя ход игры. В чемпионате Дании они обыграли «Раннерс» (1:0) и сыграли вничью с «Люнгбю» (1:1), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Богемиан» (3:2 и 2:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, и их надeжная оборона делает эту задачу вполне выполнимой. Датчане умеют играть на результат и вряд ли позволят сопернику отыграться.

Итоговый вывод: «Мидтьюлланд» имеет явное преимущество после первого матча, более надежную оборону и стабильную атаку. «Риека» дома сильна, но еe проблемы в защите и низкая результативность не позволяют рассчитывать на чудо. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Мидтьюлланд» одержал победу со счeтом 2:0 на своeм поле. Текущая форма «Мидтьюлланда» – шесть матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Риека» дома стабильна, но регулярно пропускает в еврокубках. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
1
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Риека
1 : 4
27.08.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 раунд
Риека
1 : 4
27.08.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
20.08.2026
Риека

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
45
Анте Майсторович
(К) ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
6
B. Pavic
ЦП
10
Тони Фрук
АП
19
Самуэле Виньято
АП
4
Нико Янкович
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
(К) ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
18
Stanley Iheanacho
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Риека
13
Игор Векич
ВР
1
Vito Kovač
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
14
Амер Гояк
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЛФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
15
Goran Grulović
ЦФ
Мидтьюлланд
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
27
Софус Йоханнсен
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
4-2-3-1
99
23
Ласицкас
51
Хушич
45
Майсторович
22
Орек
26
Дантас
6
10
Фрук
4
Янкович
19
Виньято
18
Аду-Аджей
4-1-3-1-1
1
Олафссон
5
Кристенсен
6
Эрлич
3
Йенсен
22
Серенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
19
29
Вятьен
24
Осорио
18
6
14
Гояк
14
Гояк
6
4
Янкович
7
Кабадайи
7
Кабадайи
4
Янкович
19
Виньято
8
8
19
Виньято
18
Аду-Аджей
21
21
18
Аду-Аджей
10
Фрук
15
15
10
Фрук
18
10
Чо
10
Чо
18
6
Эрлич
29
Габриэль
29
Габриэль
6
Эрлич
8
Биллинг
17
Андреасен
17
Андреасен
8
Биллинг
29
Вятьен
27
Йоханнсен
27
Йоханнсен
29
Вятьен
24
Осорио
9
Франкулину
9
Франкулину
24
Осорио
Остались в запасе
Риека
Мидтьюлланд
13
Игор Векич
ВР
1
Vito Kovač
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
25
Nordin Bakker
ВР
90
Фрайдей Этим
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
1
Vito Kovač
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Остались в запасе
25
Nordin Bakker
ВР
90
Фрайдей Этим
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Томас Томасберг

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мидтьюлланда» в основное время. Преимущество после первого матча, надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также слабая защита хозяев, которые пропускают в четырeх последних матчах, делают датский клуб фаворитом. «Риека» способна забить, но еe оборона вряд ли позволит ей избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Мидтьюлланда» с коэффициентом 2,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Риекой» и «Мидтьюлландом» состоится 27 августа 2026 года в Риеке на стадионе «ХНК Риека» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Риека» – «Мидтьюлланд»: смотреть онлайн.

2.50
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Мидтьюлланд Риека
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