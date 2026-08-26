Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между хорватской «Риекой» и датским «Мидтьюлландом» пройдет 27 августа 2026 года в Риеке на стадионе «ХНК Риека». В первой встрече в Дании победу со счeтом 2:0 одержал «Мидтьюлланд», и теперь хорватам предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. Хозяева традиционно сильны дома – они выиграли семь последних матчей на своем поле, но их оборона в последнее время действует нестабильно. Гости, напротив, не проигрывают в шести последних встречах и имеют одну из лучших защит в текущем розыгрыше. Сможет ли «Риека» совершить камбэк и выйти в групповой этап, или «Мидтьюлланд» уверенно сохранит свое преимущество и продолжит борьбу за трофей?

Кто победит в матче

«Риека» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою впечатляющую серию на «ХНК Риека» – семь побед подряд на своем поле. Однако в атаке хозяева действуют не слишком эффективно: в среднем 1,00 гола за последние пять игр, что при необходимости отыгрывать два мяча может стать серьезной проблемой. Оборона «Риеки» также вызывает тревогу – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и команда пропускает в четырeх последних матчах. В первом поединке хорваты не сумели забить «Мидтьюлланду» на выезде и пропустили два гола, что создает серьезное психологическое давление. В чемпионате Хорватии «Риека» обыграла «Истру 1961» (3:2) и «Вараждин» (2:0), но в еврокубках против более организованных соперников ее защита не выдерживает. Чтобы пройти дальше, хозяевам необходимо забивать минимум два мяча и не пропускать – задача крайне сложная против столь надежной обороны.

«Мидтьюлланд» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и образцовой обороной. Датский клуб не проигрывает в шести последних матчах, а его защита действует практически безупречно – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом команда стабильно забивает в шести последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за игру. В первом матче датчане уверенно переиграли «Риеку» со счeтом 2:0, полностью контролируя ход игры. В чемпионате Дании они обыграли «Раннерс» (1:0) и сыграли вничью с «Люнгбю» (1:1), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Богемиан» (3:2 и 2:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, и их надeжная оборона делает эту задачу вполне выполнимой. Датчане умеют играть на результат и вряд ли позволят сопернику отыграться.

Итоговый вывод: «Мидтьюлланд» имеет явное преимущество после первого матча, более надежную оборону и стабильную атаку. «Риека» дома сильна, но еe проблемы в защите и низкая результативность не позволяют рассчитывать на чудо. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Мидтьюлланд» одержал победу со счeтом 2:0 на своeм поле. Текущая форма «Мидтьюлланда» – шесть матчей без поражений и надeжная оборона, тогда как «Риека» дома стабильна, но регулярно пропускает в еврокубках. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 1 Забитых мячей 6 0.5 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Риека 1 : 4 Мидтьюлланд Лига конференций, 4 раунд Риека 1 : 4 Мидтьюлланд Лига конференций, 4 раунд Мидтьюлланд 2 : 0 Риека

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мидтьюлланда» в основное время. Преимущество после первого матча, надeжная оборона и стабильная атака гостей, а также слабая защита хозяев, которые пропускают в четырeх последних матчах, делают датский клуб фаворитом. «Риека» способна забить, но еe оборона вряд ли позволит ей избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Мидтьюлланда» с коэффициентом 2,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Риекой» и «Мидтьюлландом» состоится 27 августа 2026 года в Риеке на стадионе «ХНК Риека» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.