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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Эльфсборг
Риека - Эльфсборг: обзор матча 08 августа 2024
Риека
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Эльфсборг
45+2'
N. Galešić
24'
Д. Абдулаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Эльфсборг
Замена
А. Майсторович
️️️️
Т. Фрук
81'
78'
Замена
А. Касем
️️️️
М. Байду
Замена
Л. Селахи
️️️️
Д. Петрович
73'
Замена
B. Bogojević
️️️️
М. Чабрая
62'
59'
Замена
J. Thomasen
️️️️
А. Бальдюрссон
56'
Вторая желтая
Д. Абдулаи
50'
Желтая карточка
Т. Йегбе
46'
Замена
П. Фрик
️️️️
Б. Зенели
ГОЛ! 1:1!
N. Galešić
45'
+2
36'
Желтая карточка
С. Хольмен
31'
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Абдулаи
Пас отдал
А. Зенели
8'
Желтая карточка
Д. Абдулаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
22
Велдин Ходжа
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
Риека
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
21
Leo Östman
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
4-2-2-4
5
Чабрая
28
Смольчич
6
Радельич
4
Павлович
21
Петрович
10
Фрук
87
Пашалич
4
Янкович
22
Ходжа
29
Иванович
15
23
Зломислич
4-3-1-2
31
Петтерссон
8
Хольмен
4
Хенрикссон
59
Йегбе
23
Хульт
23
Зенели
16
Бальдюрссон
30
Байду
9
Зенели
9
Абдулаи
15
Хедлунд
5
Чабрая
25
25
5
Чабрая
21
Петрович
18
Селахи
18
Селахи
21
Петрович
10
Фрук
45
Майсторович
45
Майсторович
10
Фрук
16
Бальдюрссон
18
18
16
Бальдюрссон
30
Байду
37
Касем
37
Касем
30
Байду
23
Зенели
17
Фрик
17
Фрик
23
Зенели
Остались в запасе
Риека
Эльфсборг
21
Bruno Burčul
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
21
Leo Östman
ЦФ
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
21
Bruno Burčul
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Остались в запасе
21
Leo Östman
ЦФ
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Риека - Эльфсборг
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
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Риека
- : -
03.12.2026
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1 : 0
28.11.2026
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Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
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3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
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- : -
29.11.2026
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4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4867 из 8279 зрителей (58%)
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