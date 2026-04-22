Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Риека: обзор матча 22 апреля 2026

Вараждин
22.04.2026, среда, 18:45
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Риека
54' L. Mamic (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Риека
Конец матча
90'
+4'
Замена
С. Илинкович ️️️️ I. Tavares
81'
Травма
I. Tavares
80'
77'
Замена
С. Виньято ️️️️ А. Гояк
Замена
М. Вук ️️️️ A. Latković
74'
68'
Замена
Г. Рукавина ️️️️ C. Ouguehi
68'
Замена
Д. Чоп ️️️️ Д. Аду-Аджей
67'
Желтая карточка
А. Майсторович
Желтая карточка
A. Latković
67'
ГОЛ с пенальти! 1:0! L. Mamic
54'
Замена
T. Duvnjak ️️️️ I. Canjuga
46'
Замена
A. Boršić ️️️️ Г. Сикошек
46'
Замена
S. Lesjak ️️️️ L. Škaričić
46'
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
23
Frane Maglica
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
22
L. Mamic
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
38
I. Tavares
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
14
Амер Гояк
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
30
L. Posinkovic
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
7
Матей Вук
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
79
Alasan Samateh
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
20
Мервейл Ндокит
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-3-2
1
20
Сикошек
16
44
Барач
23
6
Пуцлин
22
10
28
38
4
3-4-1-2
13
Зломислич
45
Майсторович
23
Ласицкас
24
55
91
66
Павич
34
Деветак
14
Гояк
77
18
Аду-Аджей
20
Сикошек
25
25
20
Сикошек
4
2
2
4
38
15
Илинкович
15
Илинкович
38
28
8
8
28
10
7
Вук
7
Вук
10
14
Гояк
19
Виньято
19
Виньято
14
Гояк
24
11
Рукавина
11
Рукавина
24
18
Аду-Аджей
9
Чоп
9
Чоп
18
Аду-Аджей
Остались в запасе
Вараждин
Риека
33
Josip Silić
ВР
30
L. Posinkovic
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
79
Alasan Samateh
ЦП
20
Мервейл Ндокит
АП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
30
L. Posinkovic
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
79
Alasan Samateh
ЦП
20
Мервейл Ндокит
АП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Вараждин - Риека
1
1
Всего ударов по воротам
2
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
5
8
Офсайды
0
3
Количество передач
382
385
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
3540
Новости команд
Все
Вараждин
Риека
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+