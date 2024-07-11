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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Пафос
Эльфсборг - Пафос: обзор матча 11 июля 2024
Эльфсборг
11.07.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 5 : 2
Завершен
Пафос
9'
Б. Зенели
59'
Н. Хульт
82'
П. Фрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Пафос
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
90'
+5
Замена
N. Söderberg
️️️️
Б. Зенели
83'
ГОЛ! 3:0!
П. Фрик
Пас отдал
М. Байду
82'
79'
Замена
Жажа
️️️️
Ж. Маседа
79'
Замена
М. Илия
️️️️
Ж. Коррейя
Замена
Р. Каиб
️️️️
С. Хедлунд
71'
Замена
П. Фрик
️️️️
А. Касем
65'
60'
Замена
К. Пилеас
️️️️
М. Танкович
ГОЛ! 2:0!
Н. Хульт
59'
Пенальти не реализован!
А. Зенели
59'
57'
Вторая желтая
М. Мельюсо
46'
Замена
О. Валакари
️️️️
М. Наме
38'
Желтая карточка
Ж. Маседа
26'
Желтая карточка
М. Мельюсо
ГОЛ! 1:0!
Б. Зенели
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Timothy Ouma
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Эльфсборг
24
Рами Каиб
ЛЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
11
Жажа
ПВ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
3-3-1-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
8
Хольмен
6
23
Зенели
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
3-2-5
1
Ивушич
77
Коррейя
22
Мельюсо
44
6
Пеладжо
25
Наме
22
Танкович
11
Маседа
7
Бруно
30
Драгомир
5
Гольдар
15
Хедлунд
24
Каиб
24
Каиб
15
Хедлунд
23
Зенели
6
6
23
Зенели
37
Касем
17
Фрик
17
Фрик
37
Касем
22
Танкович
17
Пилеас
17
Пилеас
22
Танкович
25
Наме
8
Валакари
8
Валакари
25
Наме
11
Маседа
11
Жажа
11
Жажа
11
Маседа
77
Коррейя
70
Илия
70
Илия
77
Коррейя
Остались в запасе
Эльфсборг
Пафос
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
93
Неофитос Михаил
ВР
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Эльфсборг - Пафос
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Borås Arena, Boras
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