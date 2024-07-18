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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пафос - Эльфсборг
Пафос - Эльфсборг: обзор матча 18 июля 2024
Пафос
18.07.2024, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 5
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Эльфсборг
25'
С. Хольмен (АГ)
43'
В. Драгомир
47'
М. Байду
48'
А. Бальдюрссон
85'
А. Зенели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Эльфсборг
85'
ГОЛ! 2:3!
А. Зенели
Пас отдал
Н. Хульт
Замена
P. Twumasi
️️️️
Бруно
76'
69'
Замена
А. Касем
️️️️
С. Хедлунд
62'
Замена
J. Larsson
️️️️
М. Байду
Замена
О. Валакари
️️️️
М. Танкович
60'
Желтая карточка
М. Наме
56'
Замена
М. Илия
️️️️
Жажа
49'
48'
ГОЛ! 2:2!
А. Бальдюрссон
47'
ГОЛ! 2:1!
М. Байду
Пас отдал
Н. Хульт
46'
Замена
Б. Зенели
️️️️
Р. Каиб
ГОЛ! 2:0!
В. Драгомир
Пас отдал
М. Танкович
43'
41'
Желтая карточка
Г. Хенрикссон
36'
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Хольмен
25'
Красная карточка
Ж. Коррейя
15'
2'
Желтая карточка
Р. Каиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жажа
ПВ
11
Жайро Маседа
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Timothy Ouma
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
17
Пер Фрик
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Эльфсборг
23
Никлас Хульт
ЛЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
2-2-1-5
1
Ивушич
17
Пилеас
77
Коррейя
6
Пеладжо
25
Наме
11
Жажа
22
Танкович
5
Гольдар
30
Драгомир
7
Бруно
11
Маседа
3-3-1-2
31
Петтерссон
8
Хольмен
4
Хенрикссон
24
Каиб
6
16
Бальдюрссон
30
Байду
9
Зенели
15
Хедлунд
17
Фрик
22
Танкович
8
Валакари
8
Валакари
22
Танкович
11
Жажа
70
Илия
70
Илия
11
Жажа
7
Бруно
21
21
7
Бруно
24
Каиб
23
Зенели
23
Зенели
24
Каиб
30
Байду
13
13
30
Байду
15
Хедлунд
37
Касем
37
Касем
15
Хедлунд
Остались в запасе
Пафос
Эльфсборг
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
23
Никлас Хульт
ЛЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Пафос - Эльфсборг
1
1
3
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
3
13
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
11
14
Офсайды
0
2
Сейвы
8
2
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Gal Laibuvitz, Israel
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
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