Хольмен: «Разница между ФНЛ и Премьер-лигой не так уж и велика»

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал разгромную победу команды над «Тюменью» (3:0) в 1-м туре первенства ФНЛ.

«Разница между ФНЛ и РФПЛ не так уж и велика. Мы играем против других команд, но все равно должны выкладываться на максимум. Сегодня мы сыграли неплохо. Всегда приятно начать чемпионат с такой воодушевляющей победы. Цель на сезон — выиграть ФНЛ. «Динамо» — великий клуб. И конечно же, цель каждого игрока — вернуться в РФПЛ. Приход Сапеты, Белорукова и Панченко пойдет нам на пользу. Они хорошие парни и футболисты. Это самое главное.



Не уверен, что могу сравнить ФНЛ и Суперлигу Швеции, я сыграл здесь только одну игру. Шведский футбол действительно силовой, так что, возможно, эти две лиги и похожи», – заявил Хольмен.