Хольмен: «Почему остался в «Динамо»? Мне нравится Москва, я люблю этот клуб»

Шведский защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен рассказал, почему он решил остаться в команде и после ее вылета в ФНЛ.

– У вас был в контракте пункт, по которому вы могли покинуть «Динамо» после вылета в ФНЛ. Почему остались?

– После того как мы вылетели, я уехал в Швецию и долго обдумывал ситуацию. Я не знал, что делать дальше, но все же решил остаться. Почему? Все просто. Мне нравится Москва, я люблю «Динамо». В России я стал лучше как футболист. Я подумал: это всего лишь год в первом дивизионе. У нас хорошая команда, мы неплохо играем, мы наверху турнирной таблицы. Так что через сезон мы обязательно вернемся обратно.

– Когда вы все это думали, перед вами лежали предложения от других клубов?

– Был интерес со стороны нескольких команд. Они интересовались мною до того, как я перебрался в Москву, они продолжали следить за мною в России и объявились после нашего вылета. Но я сказал своему агенту, что хочу остаться в России и играть за «Динамо». Поэтому и не вел никаких переговоров.